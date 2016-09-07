مشتریان نفت ایران دو برابر شدند/صادرات روزانه ۲.۶ میلیون بشکه نفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پایانه‌های نفتی ایران، سیدپیروز موسوی با بیان اینکه شرکت پایانه‌های نفتی ایران همواره برای ایجاد ظرفیت‌ها مناسب برای توسعه صادرات نفت خام تلاش ویژه‌ای داشته است و در این راستا تلاش شده تا زیرساخت‌ها فراهم شود، گفت: توسعه ظرفیت‌های ذخیره‌سازی نفت در پایانه‌های صادراتی، یک راهبرد اساسی بوده و از این رو، هم اکنون ساخت و توسعه مخازن جدید در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با اعلام اینکه در طول چند سال گذشته تاکنون، به منظور افزایش توان عملیاتی صادرات نفت، نسبت به تجهیز، نوسازی و توسعه اسکله‌ها و زیرساخت‌های مربوطه اقدام شده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی شاهد ارتقای سطح توانمندی در عرصه صادرات نفت کشور هستیم.

این مقام مسئول با اشاره به دستیابی پایانه‌های نفتی ایران به رکوردهای جدید صادراتی، اظهار داشت: بارگیری همزمان ۱۰ فروند نفتکش در پایانه نفتی خارگ، یکی از دستاوردهای مهم در این زمینه بوده است.

موسوی با اشاره به واکنش مثبت جامعه جهانی به افزایش صادرات نفت ایران، بیان کرد: شاهد استقبال خوبی از سوی کشورهای مختلف در مقابل افزایش صادرات نفت ایران هستیم و کشورهای معدودی در این زمینه نگران هستند؛ البته افزایش صادرات نفت ایران درحالی شکل گرفته است که رقبای ایران از همه توان خود برای جلوگیری از ادامه این روند استفاده می‌کنند.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با اشاره به صادرات روزانه ۲.۶ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی ایران، خاطرنشان کرد: تعداد کشورهای خریدار نفت ایران از پنج کشور، به ۱۰ کشور افزایش یافته است.