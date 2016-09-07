۲.۲ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال به مددجویان عسلویه پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد، سید علی حسینی اظهار کرد: اجرای طرح‌های خود اشتغالی و ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای خانواده‌های نیازمند با اتخاذ سیاست‌های موثر و کار آمد از مهمترین اهداف و برنامه‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) است.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد شهرستان عسلویه در نیمه اول سال جاری ۱۶ طرح اشتغالزایی را ایجاد کرده است، افزود: تسهیلات ۳ طرح آن از منابع امدادی و ۱۳ طرح دیگر از منابع بانکی بوده است.

حسینی تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد امام خمینی (ره) را شامل طرح های مشاغل دامداری، کشاورزی، حمل ونقل، صنایع دستی، شیلات و فعالیت های صنفی وصنعتی عنوان کرد و گفت: دو میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال تسهیلات برای این طرح ها هزینه شده است.