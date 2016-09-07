۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۵۴

امسال؛

۲.۲ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال به مددجویان عسلویه پرداخت شد

بوشهر - مدیر کمیته امداد شهرستان عسلویه از پرداخت دو میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد عسلویه در نیمه اول سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد، سید علی حسینی اظهار کرد: اجرای طرح‌های خود اشتغالی و ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای خانواده‌های نیازمند با اتخاذ سیاست‌های موثر و کار آمد از مهمترین اهداف و برنامه‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) است.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد شهرستان عسلویه در نیمه اول سال جاری ۱۶ طرح اشتغالزایی را ایجاد کرده است، افزود: تسهیلات ۳ طرح آن از منابع امدادی و ۱۳ طرح دیگر از منابع بانکی بوده است.

حسینی تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد امام خمینی (ره) را شامل طرح های مشاغل دامداری، کشاورزی، حمل ونقل، صنایع دستی، شیلات و فعالیت های صنفی وصنعتی عنوان کرد و گفت: دو میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال تسهیلات برای این طرح ها هزینه شده است.

