۳۳ مرکز برای ارائه و ذبح دام/ بیشترین تقاضاها بر اساس جغرافیا

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین رحیمی در نشست خبری طرح عرضه بهداشتی دام گفت: طرح جهادی عرضه بهداشتی دام در روز عید قربان به تدبیر شهردار و حمایت شورای اسلامی شهر تهران چند سالی است خدمات ارائه میکنند.
وی افزود: اجرای این کار، وظیفه ذاتی شهرداری نیست، اما شهرداری تهران از صفر تا ۱۰۰ این کار ارزشمند را انجام میدهد.
رحیمی ادامه داد: عرضه بهداشتی دام در تهران الگوسازی شده و اکنون به بسیاری از کلانشهرهای ایران تسری پیدا کرده و شهرداریها در این زمینه ورود کردهاند.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار با بیان اینکه بر اساس آمار سال گذشته ۳۰ هزار رأس دام در این روز در جایگاههای شهرداری عرضه و ارائه میشود، تصریح کرد: از این میان، حداقل ۱۵ هزار گوسفند ذبح میشود و در صورتی که هر رأس آن، ۷ کیلو ضایعات داشته باشد، میزان این ضایعات، عدد و رقم بسیار بالایی خواهد شد.
وی تاکید کرد: این ضایعات باید به صورت بهداشتی جمعآوری شود تا آلودگی زیستمحیطی ایجاد نکند. همین امر، اهمیت ورود شهرداری را نشان میدهد.
رحیمی با اشاره به آسیب دیگر در این زمینه گفت: اگر چنین جایگاههایی عرضه بهداشتی دام ایجاد نمیشد، هر سال باید شاهد آشوب در شهر تهران میبودیم. دامداران، فروشندگان و خریداران گوسفند بدون نظارت قیمتی و بهداشتی دامها را در هر گوشه و کناری عرضه میکردند، اما اکنون این مشکل وجود ندارد.
۳۳ مرکز عرضه دام داریم
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار گفت: ما ۳۳ مرکز عرضه دام داریم که برای دو روز مستقر میشوند، هزینه استقرار آنها هم اگرچه قابل توجه است، اما آنچه اهمیت دارد، سلامت مردم است.
وی افزود: امسال، قربانگاهها را بزرگتر کردهایم. ذابحین، هماهنگ و ساماندهی شدهاند و زیرساختهای پرداخت الکترونیک نیز مشخص شده است. ما نسبت به سال گذشته، چند مرکز نیز اضافه کردهایم.
رحیمی تصریح کرد: ضمن اینکه در کنار این جایگاهها امکانات فرهنگی- اجتماعی نیز تعریف کردهایم تا خانوادهها از این امکانات بهرهمند شوند.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار اضافه کرد: ضمن اینکه در قربانگاهها روحانیونی داریم که ناظر بر ذبح شرعی هستند. در جایگاههای فرهنگی هم طرح مسیر بهشت را با استقرار روحانیون اجرا کردیم که پاسخگوی سوالات شرعی خواهند بود.
وی با اشاره به گوسفندان بیمار گفت: اگر لاشه از نظر دامپزشک مشکل داشته باشد، تمام پول عودت داده میشود و اگر هر اندامی مشکل داشته باشد، آن عضو حذف و پول آن مجدد بازگردانده میشود.
ارائه رایگان جایگاه های عرضه دام به دامداران
رحیمی تاکید کرد: خواهش ما با توجه به مسائل بهداشتی این است که مردم قربانی خود را غیر از این مراکز تهیه نکنند، ضمن اینکه اگر دامدارانی بخواهند نیاز به جایگاه داشته باشند، ما جایگاههایمان را رایگان به آنها عرضه میکنیم.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار با اشاره به دو آسیب عرضه دام در خارج از مراکز مشخصشده، گفت: دو آسیب در این زمینه پررنگتر است، اول به دلیل نبود دامپزشک، موضوع سلامت و بهداشت دام تحتالشعاع قرار میگیرد و دوم اینکه غالبا ترازوهای آنها استاندارد نیست.
این مسئول، با اشاره به نرخ دام عرضهشده در قربانگاهها افزود: در حال حاضر نمیتوانیم نرخ اعلام کنیم چون در روزهای آتی ممکن است این قیمتها تغییر کند. امسال چون زائرین ایرانی نتوانستند به حج بروند، قطعا تقاضا بیشتر خواهد شد، ضمن اینکه ما در ماههای گذشته با افزایش قیمت گوشت مواجه بودیم.
وی ادامه داد: ما کمیتههای متعددی داریم که یکی از آنها کمیته نرخگذاری است که آنها با رصد بازار در روز آخر نرخ را اعلام خواهند کرد.
رحیمی اضافه کرد: در روز عید قربان، عرضه دام از ساعت ۵ صبح آغاز و تا هنگامی که مراجعهکننده داشته باشیم، ادامه پیدا میکنند.
دام وارداتی نداریم
وی گفت: ما دام وارداتی نداریم، اما از همه استانها دام وارد میکنیم.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه به لحاظ فراوانی کدام مناطق تهران بیشترین خرید دام را در روز عید قربان دارند، اظهار داشت: مناطق یک، دو، سه، پنج و ۱۵ و ۲۰ بیشترین خرید دام را در روز عید قربان دارند.
