کتاب آیت الله روحانی به روایت اسناد ساواک رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از کتاب آیت الله روحانی به روایت اسناد ساواک با حضور مسئولان استانی و ملی و خانواده های شهدا در محل سالن اهل البیت ساری برگزار شد.

حسین سبحانی، مدیرکل اطلاعات استان مازندران پیش از ظهر چهارشنبه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهداء و امام راحل و آرزوی طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری ، اظهار کرد: هدف از این مراسم نکوداشت ، انسجام بیشتر و وحدت رویه دوستداران نظام است.

وی افزود: آنچه که مشوق ما شده است تا از کتاب مرحوم شیخ هادی روحانی رونمایی کنیم در راستای مطالبات مقام معظم رهبری در ضرورت تاریخ نویسی انقلاب است که این اقدام اثرگذار با همکاری دوستان و همکاران در مرکز بررسی های ساواک در وزارت اطلاعات صورت گرفته است.

مدیرکل اطلاعات استان مازندران، اظهار کرد: تاریخ نورانی تشیع همواره یادآور رادمردانی است که در تلالو انفاس تاریخ مبارزات مردم ایران علیه رژیم پهلوی تاریخ شرافتمندانه و ماندگاری را رقم زدند.

سبحانی ، گفت: همواره حرکت های استبدادی به دنبال آن بودند تا حرکت بنیادی امام راحل را نوعی موج سواری معرفی کنند و از این رو پرداختن و تاریخ نگاری این حرکت عظیم ماندگار ضرورت می یابد.

وی افزود: در این راستا کتابی به روایت اسناد ساواک که درباره یاران امام (آیت الله روحانی) نگاشته شده است که امروز در این مراسم با مسئولین رونمایی خواهد شد.