وظیفه دیوان محاسبات حفاظت از بیت المال کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، عادل آذر ظهر چهارشنبه در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان به میزبانی سالن همایش های اداره کل دیوان محاسبات سمنان، با بیان اینکه حراست از بیت المال وظیفه ذاتی و ماهیتی دیوان محاسبات است، ابرازداشت: بیت المال تنها دارایی های فیزیکی نیست بلکه سرمایه انسانی را نیز در کشور باید حفظ وحمایت کرد لذا دیوان محاسبات در این راه تمام تلاش خود را به کار خواهد بست.

وی افزود: دیوان محاسبات بر حسب وظیفه ذاتی خود، نظارت های مستمر مالی و غیرمالی خود را از تمام نهادها به صورت پیشگیرانه، هدایتگرانه و مقتدرانه انجام خواهد داد تا همه دستگاه ها و افراد بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل کنند و در نهایت ایران اسلامی سرافراز تر از همیشه به داشته های خود ببالد.

دیوان محاسبات به دنبال اجرای قانون است

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه متاسفانه به دلیل عدم آگاهی برخی مدیران، دستگاه های نظارتی را مراکزی برای مچ گیری می دانند، گفت: مدیران باید بدانند که دیوان محاسبات برای رعایت قانون ایجاد شده است و نباید این قبیل نظارت ها را مزاحمت برای کار قلمداد کرد البته از سوی دیگر نیز دستگاه های نظارتی نباید موجب هراس و محافظه کار شدن مدیران شوند تا این اعتماد متقابل شکل بگیرد.

آذر با بیان اینکه دیوان محاسبات با متخلفان حوزه اقتصادی و اداری برخورد شفاف و بدون مماشات را در دستور کار دارد، ابراز داشت: این نهاد نظارتی به دنبال اجرای صحیح قانون است و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

وی افزود: اطلاع از وجود ریشه های فسار قطعا می تواند به برچیدن آن از طریق نهاد های نظارتی مانند دیوان محجاسبات کمک شایانی کند لذا باید گفت، افشای اطلاعاتی بوسیله مدیران دستگاه های اجرایی مهم ترین کمکی است که آن ها می توانند انجام دهند.

رهبری نقشه راه کشور را ترسیم کردند

رئیس دیوان محاسبات کشور همچنین گفت: مقام مظعم رهبری در ابتدای سال، نقشه راه تمام ایام و روزهای سال ۹۵ را برای همگان به روشنی ترسیم کردند که از میان سخنان معظم له می توان مقصد، مبداء، طریق و ابزار را برای توسعه وآبادانی کشور استخراج کرد لذا باید گفت، ایجاد این هندسه جدید در کشور نیازمند حمایت و هدایت همه ارگان های دولتی و خصوصی کشور است.

آذرگفت: ایران همواره به دنبال جهش و پیشرفت بوده است اما با روش اقتصادی گذشته و از برنامه نخست تا کنون، کشور به مقاصد خود دست نیافت و از این رو تغییر روش اقتصادی، مورد بیان مقام معظم رهبری در کشور یکی از ضروریات است که با عنایت به آن می توان به تحقق شعار سال مورد تاکید معظم له دست یافت.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی درست همان نکته ای است که امروز در تغییر روش اقتصادی کشور به آن نیاز مند هستیم چرا که این شیوه اداره کشور، درون زا، برون گرا، تولید محور، اشتغال زا، توسعه محور و ملی است و اگر ایران بخواهد رو پای خود بایستد و هم با کشورهای دیگر دنیا تبادل داشته باشد می بایست به این مقوله عنایت ویژه ای داشته باشیم.