دسترس پذیری، کاربردپذیری، اصالت و اعتبار اسناد ملی بسیار مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، بان کی مون دببیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت آغاز شانزدهمین اجلاس شورای جهانی آرشیو در سئول، پیامی صادر کرد.

در این پیام که در افتتاحیه اجلاس شورای جهانی آرشیو قرائت شد، آمده است: برگزاری شانزدهمین همایش شورای جهانی آزشیو، نویدبخش پیشرفت و همکاری دوستانه هرچه بیشتر نهادهای آرشیوی در اقصی نقاط جهان است. آرشیوها به عنوان منبع و مخزن نگهداری از میراث جهانی و پاسداشت حافظه جهانی عمل می‌کنند.

وی در ادامه این پیام می‌افزاید: کار آرشیوداران به عنوان حافظان و نگهبانان اسناد، حفاظت و صیانت از تاریخ و هویت هر ملت و جامعه است؛ تاریخ و هویتی که لابه لای اسناد و مدارک نهفته است. وابستگی تاریخ، فرهنگ، هنر و اصالت جوامع، ضرورت توجه هر چه بیشتر به مستندات موجود در مدارک و اسناد را برای ما هویدا می‌سازد.

دبیر کل سازمان ملل متحد ادامه می‌دهد: اکنون در حوزه آرشیو با دو موضوع رو به رو هستیم: مسئله اول، حفاظت و نگهداری از اسناد و مدارکی است که از گذشتگان به جا مانده است. تعداد کثیری از این اسناد و مدارک، در قالب کاغذی و یا سایر قالب‌هایی هستند که نیاز به توجه، مراقبت و حفاظت‌های تخصصی و مختص به خود را دارند. این حوزه از کار آرشیو، مستلزم داشتن دانش و تخصص لازم درباره مراحل حفاظت و نگهداری از اسناد سنتی بر پایه کاغذ، مراحل آسیب زدایی، مرمت و حفظ استاد به بهترین شکل ممکن است.

بان کی مون به مسئله دیگری در این پیام اشاره و تصریح می‌کند: مسئله دوم روند رو به رشد تولید اسناد در قالب دیجیتالی است. تولید اسناد در قالب دیجیتالی مسائل جدیدی را فراروی آرشیوداران قرار داده است. موضوع حفاظت از این اسناد به شکلی که دسترس پذیری، کاربردپذیری، اصالت و اعتبار آنها حفظ شود از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی در پایان این پیام عنوان می‌کند: از طرف دیگر باید به مسئله حفظ امنیت اطلاعات و داده‌های موجود در استاد دیجیتالی توجه ویژه ای شود. بنابراین از همه متخصصان و آرشیوداران در سراسر دنیا میخواهم با تاکید بر ضرورت در نظر داشتن نسئله اسناد دیجیتالی مسئولیت پذیری در قبال حفاظت از اسناد برای آیندگان و ایجاد پیوند بین گذشته و آینده را سرلوحه کارهای خود قرار دهند. به امید موفقیت و پیشرفت روزافزون آرشیو و آرشیوداران

بر اساس این گزارش، شانزدهمین اجلاس شورای جهانی آرشیو (ایکا) از روز گذشته (۱۶ شهریور) و با حضور روسای آرشیوهای ملی کشورهای مختلف جهان و نمایندگانی از ایران به سرپرستی شهرام یوسفی‌فر معاون اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در سئول کره جنوبی آغاز به کار کرده و تا بیستم همین ماه ادامه دارد.

در ابتدای مراسم گشایش این اجلاس، رئیس آرشیو ملی کره جنوبی ضمن خوش آمدگویی به مهمانان، دلیل انتخاب موضوع «آرشیو، سازگاری و دوستی» به عنوان شعار همایش امسال را ضرورت همکاری هرچه بیشتر تمام نهادهای آرشیوی در سرتاسر دنیا برای حفظ اسناد، به عنوان بخشی از تاریخ و هویت ملت‌ها بیان کرد.

در ادامه جان هانکینگز، دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد به سخنرانی پرداخت و پس از آن مراسم افتتاحیه با شروع به کار نمایشگاه دستاوردهای تجاری آرشیوی به پایان رسید.