۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۵۸

رئیس مجلس ملی فرانسه از موزه ملی دیدن کرد

رئیس مجلس ملی فرانسه روز گذشته از موزه ملی ایران بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه ملی ایران،  کلود بارتولونه، رئیس مجلس فرانسه، روز سه شنبه ۱۶ شهریور در ساعت ۱۷ به همراه هیات پارلمانی از موزه ملی ایران بازدید کرد و مورد استقبال جبرئیل نوکنده مدیر موزه ملی ایران قرار گرفت. 

مهمانان فرانسوی ابتدا از موزه دوران اسلامی و سپس  از موزه ایران باستان دیدن کردند.  رئیس مجلس فرانسه در پایان بازدید در دفتر یادبود موزه ملی ایران  نوشت:  از شکوه هنری تخت جمشید  تا  شگفتی‌های هنر اسلامی در موزه تهران ( موزه ملی ایران)  همگی گواهی بر تمدن با شکوه ایران همیشه جاوید است.

به همراه رئیس مجلس فرانسه، پل جاکوبی، نائب رئیس کمیسیون امور خارجه، فلیپ کوشه، رئیس گروه دوستی فرانسه و ایران، میشل مورو، دبیر کل مجلس و دفتر ریاست، فرانسوا سنمو، سفیر فرانسه در تهران، فیلیپ مورل رایزن دوم سفارت فرانسه ، آقای جمل اوبشو، رایزن فرهنگی سفارت فرانسه و خانم ماری رکالد، عضو کمیسیون دفاع ملی و نیروهای مسلح و نمایندگان وزارت امور خارجه کشور حضور داشتند.

