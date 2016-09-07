به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی مؤیدی در مراسم افتتاحیه «اولین مرکز اقامتی مدل طبی زنان و زنان باردار سوء مصرف مواد مخدر» با بیان اینکه امنیت و سلامت دو نعمت بزرگ خدا هستند اظهار داشت: کمتر اتفاق می‌افتد که این دو نعمت با هم از دست انسان خارج شود امروز با پدیده شوم مواد مخدر روبرو هستیم و موادمخدر اثبات کرده که هر جا باشد این دو نعمت را از انسان سلب می‌کند.

وی افزود: روزی شاید فکر می‌کردیم که اگر کسی اقدام به مصرف موادمخدر می‌کند فردی خارج از خانواده و محیط بوده و پنهانی اقدام به مصرف می‌کند و این کار معمولا از آقایان شروع می‌شد اما امروز این پدیده شوم و مافیایی توانسته مرموزانه و هدفمند سنگرهای حیات بشریت را یکی پس از دیگری از انسان بگیرد.

جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: امروز شاهد افتتاح اولین مرکز اقامتی مدل طبی زنان و زنان باردار هستیم که نشان می‌دهد متاسفانه اگر روزی مواد مخدر تفننی از طرف آقایان مصرف می‌شد به دلیل غفلت‌هایی که صورت گرفت به درون خانواده نفوذ کرده است.

وی ادامه داد: همه ما اذعان داریم اگر روزی فردی مرتکب خطایی در گوشه‌ای می‌شد امروز عمود و ستون خانواده مورد هدف قرار گرفته و نوزادی که هنوز به دنیا نیامده نیز اثرات این خطا را با خود همراه دارد و این موضوع نشان می‌دهد که چقدر از این آسیب و تهدید غفلت کردیم و الان باید به دنبال راهکارهایی برای موانع ورود این تهدید به محور اصلی خانواده باشیم.

جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حقیقت امروز با تهدید بسیار پیچیده، مخوف و با سرعت وصف‌ناپذیری و با یک لعاب زیبا، فریبنده و هدفمند که اساس حیات انسان را به خطر می‌اندازد مواجه شده‌ایم و باعث تأسف است که امروز از مرکزی بازدید می‌کنیم که به علت غفلت و عدم آگاهی کافی زنان مبتلا به بیماری اعتیاد شدند.

وی ادامه داد: امروز با خانمی روبرو شدم که می‌گفت ۵۰ گرم شیره درطول روز مصرف می‌کرده است و این یعنی که این خانم از صبح پای منقل بوده و تا شب مواد مخدر استفاده می‌کرده است.

مؤیدی با اشاره به تغییر رویکرد نظام در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: امروز رویکرد نظام از شخص اول نظام تا ریاست جمهوری و وزرا تغییر کرده و رویکرد بر اساس شناسایی آسیب‌ها و اقدام برای این حوزه دنبال می شود. در واقع در مقابله با عرضه مواد مخدر اولویت ما پیشگیری و درمان و همچنین صیانت از خانواده، زنان و کودکان قرار دارد.

وی ادامه داد: امروز شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی در برخی نقاط دنیا هستیم و به حق دست‌اندرکاران این حوزه در کشور ما نیز به موضوع آسیب‌های اجتماعی متمرکز شدند و ساختارهای خوبی در این زمینه تعریف شده است؛ ضمن اینکه برای زنان وقت و منابع خوبی نیز اختصاص داده شده است.

جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به رشد اعتیاد در زنان گفت: با توجه به نوع روحیه زنان و وضعیت فیزیکی این قشر از جامعه آسیب‌پذیری بیشتری دارند و شاهد رشد اعتیاد در خانم‌ها هستیم که این امر متأثر از شرایط محیطی است؛ مواد روانگردان و صنعتی برای خانم‌ها جاذبه ایجاد کرده است.

وی اضافه کرد: آسیب‌پذیری خانم‌ها بیشتر شده است، آپارتمان نشینی، عدم توجه به تفریح در خانواده باعث شده که یک خانم از صبح تا شب ۵۰ گرم شیره استعمال کند و این زنگ خطری برای ما دست اندرکاران است.

مؤیدی تصریح کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر معتقد است با رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر و نهادینه کردن آن در اجتماع و فعال کردن اقشار مختلف و گروه های مرجع که همان سازمان های مردم نهاد هستند می‌توان به تلاش مضاعف دولت ملحق شد و با همفکری و همگرایی می‌توان صحنه‌هایی را در اجتماع خلق کرد البته راهی نداریم جز اینکه از ظرفیت سمن‌های مردم نهاد استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: امروز ۲۰۰ مرکز مردم نهاد در بحث درمان اعتیاد به ستاد مبارزه با مواد مخدر کمک می‌کند امروز اگر از ظرفیت مردمی بهره‌مند نشویم مطمئنا نتیجه مطلوبی را در امر پیشگیری از اعتیاد به دست نخواهیم آورد.

جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از راه‌اندازی اولین موبایل سنتر زنان در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: اولین موبایل سنتر زنان برای شمال و شمال شرق تهران راه‌اندازی می‌شود.