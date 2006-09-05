حجم بيمه شدگان در كشور 50 درصد افزايش داشته است / بيمه روستايي طرح يك ساله نيست

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر حميد رضا شمس اردكاني امروز در اجلاس معاونان بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور در ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران افزود: امروزه شبكه هاي بهداشتي افتخار ملي است و دومين افتخار بيمه روستايي خواهد بود.

وي اظهار داشت: مشكلات ايجاد شده در مورد سلامت در كشور را بايد وزير و معاون سلامت وزارت بهداشت پاسخگو باشند اما ابزارهايي نظير معاونان بهداشت دانشگاه ها نيز در اين زمينه وجود دارند بنابراين اگر تعامل بين پاسخگو و ابزارها وجود نداتشه باشد، چالش ايجاد مي شود كه اين چالش و زيان هم به وزارت بهداشت و بيمه وارد نمي شود بلكه فقط متوجه مردم خواهد بود.

مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني با بيان اينكه بيمه روستايي طرح يك ساله نيست بنابراين بايد مشكلات آن را حل كرد ، گفت: اگر پزشك خانواده در بيمه روستايي جواب ندهد دچار چالش خواهيم شد و اين طرح بايد براي مردمي كه هم اكنون دچار محروميتهاي زيادي هستند، ثمربخش باشد.

وي تصريح كرد: طرح هاي ملي كه در آن مردم دچار زيان شده اند ، به علت عدم هماهنگي بين وزاتخانه ها بوده است اما در مورد طرح بيمه روستايي هماهنگي بين وزات بهداشت و رفاه وجود دارد اما بايد بهتر از وضع موجود شود.

شمس اردكاني با اشاره به اينكه دارو و مشكلات آن فراگير تر از آن است كه هم اكنون وجود دارد ، گفت: در مورد بحث سلامت زير ذره بين هستيم. بنابراين بايد تعاملات لازم را انجام داده و در اين مورد كوتاهي نكنيم.

وي با بيان اينكه بيمه ها بنگاه هاي اقتصادي هستند چون در غير اين صورت پاسخگو نخواهد بود اما نگاه سلامت نگر هم دارند ، افزود: سعي شده كه بيمه ها بنگاه هاي اقتصادي خود را با سياست هاي وزارت بهداشت هماهنگ كند چرا كه بايد هماهنگي هاي لازم بين سياست هاي سازمانهاي بيمه گر و سياست هاي وزارت بهداشت ضرورت دارد.

مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني، طرح بيمه روستايي را طرحي مطلوب و مناسب ارزيابي كرد و گفت: اين طرح بايد با توان زياد اجرا شود.