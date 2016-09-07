  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۱۱

مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری:

رزمایش«الی بیت المقدس» در استان سمنان برگزار می شود

رزمایش«الی بیت المقدس» در استان سمنان برگزار می شود

سمنان-مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری سمنان گفت: رزمایش بزرگ استانی الی بیت المقدس در مهرماه سال جاری، با حضور آحاد نیروی مسلح استان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، حسن اسلامی راد در نشست هماهنگی رزمایش الی بیت المقدس به میزبانی استانداری سمنان، ضمن تشریح اهداف و ضرورت های برگزاری رزمایش، ابراز داشت: تمرکز بر نحوه دفاع و عملیات پدافندی در زمینه های مختلف نبرد، دفاع نرم، توان رزمی و تاکتیکی از جمله بخش های این رزمایش خواهد بود.

وی افزود: امروزه به لطف وجود نیروهای مسلح مقتدر و رهبری مقام معظم رهبری،  ایران اسلامی در امنیت کامل قرار دارد و تلاش های جبهه استکبار و سرسپردگانشان در منطقه به جایی نرسیده است اما با این وجود ایران اسلامی همچنان باید توان دفاعی خود را در آمادگی کامل نگه دارد.

مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری سمنان با بیان اینکه این رزمایش هفتم الی نهم مهرماه برگزار خواهد شد، گفت: ۱۰هزار نفر از نیروهای مسلح و مردمی با هدایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به میزبانی اردوگاه قدس استان سمنان رزمایش الی بیت المقدس را برگزار خواهند کرد.

اسلامی راد همچنین بیان داشت: امروز قدرت و اقتدار ما تا آنجا است که نیروهای ما در برخورد با سربازان متخلف آمریکایی ترسی نداشته و با قاطعیت مقابل آنها می ایستند و این یکی از نتایج برگزاری همین رزمایش ها محسوب می شود.

وی با تاکید بر همراهی و همکاری دستگاه ها در انجام رزمایش، افزود: باید همه دستگاه های اجرایی با تمام قوا در برگزاری هرچه باشکوه این رزمایش همراهی داشته باشند.

کد مطلب 3763803

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها