برگزاری جشن ازدواج آسان ۵۰۰ زوج در نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین گودرز سیفی ظهر چهارشنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان نهاوند، گفت: امروز با توجه به افزایش سن ازدواج و همچنین افزایش آسیب‌های اجتماعی باید در خصوص ازدواج جوانان و امور مربوط به آن‌ها هوشیارانه‌ عمل کنیم.

وی بابیان اینکه امسال سرعت کار در مجمع خیرین ازدواج نهاوند افزون‌تر از پیش شده است، گفت: خوشبختانه از ابتدای سال تاکنون ۲۰۰ زوج نهاوندی به سبک ازدواج علوی و فاطمی به خانه بخت رفته‌اند.

وی افزود: با توجه به عزم جدی خیرین ازدواج آسان در شهرستان نهاوند پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری ۵۰۰ زوج جوان نهاوندی به سبک زندگی علوی و فاطمی زندگی مشترک خود را آغاز کنند.

رئیس مجمع خیرین ازدواج آسان نهاوند ادامه: آنچه در این راستا در سال جاری در دستور کار مجمع قرارگرفته اعطای کمک جهیزیه به افراد نیازمند است.

سیفی گفت: استقبال افراد و خانواده‌های متمکن از برگزاری جشن ازدواج آسان جوانان قابل توجه است که این امر روحیه امیدواری و خدمت‌رسانی را برای مجمع افزایش می‌دهد.

وی افزود: با همکاری بیش از ۸۰۰ خیر در مجمع خیرین ازدواج نهاوند در سال گذشته زمینه ازدواج ۳۰۰ زوج جوان نهاوندی فراهم شد.

وی با انتقاد به عدم حضور مسئولین برخی ادارات شهرستان در این مجمع گفت: منظور دعوت مجمع خیرین از مسئولین جذب کمک مادی نیست و نخواهد بود و هیچ فردی نیز مجبور به پرداخت وجه نیست اما آنچه مهم است بهره‌مندی معنوی به‌واسطه حضور این افراد است که امیدواریم در جلسات و نشست‌های بعدی مجمع شرکت فعال داشته باشند.