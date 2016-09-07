کمیته بررسی پیشبرد کارآفرینی در مازندران تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار ظهر چهارشنبه در گردهمایی مدیران فنی و حرفه و هنرستان های کاردانش استان با بیان اینکه مازندران سرآمد استان های کشور است، داشتن برنامه را برای مدیران الزامی دانست.

وی جایگاه برتر مازندران را در تامین امنیت غذایی جایگاهی برجسته بیان کرد و گفت:امروزه چالش های زیست محیطی، بحث تغییر آب و هوا جدی است و باید تدبیر مناسب داشت. .

وی به رخداد سیل ها و سیلاب ها اشاره کرد و افزود:این تغییرات در ۱۰۰ سال گذشته بی سابقه بود و امسال باید با نگاهی آگاهانه در مدرسه جامعه و مدیران برنامه داشته باشند و اقدام کنند.

استاندار مازندران گفت: مازندران در کشاورزی، گردشگری و امکانات فیزیکی و منابع قادر است به لحاظ اقتصادی در کشور اثر بگذارد.

وی توجه محققان به تراکم تولید را از اثرات مهم بکارگیری دانش در تولید محصولات دانست و افزود: از ظرفیت های مهم در کشور بحث ارتباطات و فناوری است و در این زمینه با توجه به زیرساخت ها از استانداردها فاصله داریم.

استاندار مازندران افزود: مازندران در سه سال گذشته هزار میلیارد ریال در بحش های زیرساختی هزینه کرد و وزیر ارتباطات به عنوان وزیر معین مازندران در بحث اقتصاد مقاومتی تعیین شده است.

فلاح جلودار با بیان اینکه بعد از تهران در سطح ممتاز قرار داریم اظهار داشت: هزار و۶۰۰ روستا مجهز به پهنای باند اینترنت شدند و تلفن ثابت سیار و زیرساختها را داریم.

وی تاکید کرد: پس از واگذاری این زیرساختها برون داد را باید ارزیابی کرد و اعتقاد دارم هزینه ها در آموزش و پرورش سرمایه گذاری محسوب می شود و معیار توسعه باید از آموزش و پرورش باشد.

وی بیان کرد: اگر تربیت در آموزش و پرورش به درستی صورت بگیرد امکان استفاده و مدیریت امکانات فراهم می شود و توجه به مدیران و سرمایه گذاری در آموزش و پرورش نیاز است.

استاندار مازندران عنوان کرد: تعداد فارغ التحصیلان ما در کشور در رده بالاست و چهار درصد مطالبات شغلی بانوان مازندران به نسبت کشور بیشتر است و زنان ما از رشد علمی بالایی برخوردارند و حضور بانوان در دانشگاه ها تا ۶۰ درصد رشد را نشان می دهد.

فلاح گفت:هنرستان های استان در ابتدا باید خود را تجهیز کنند و با همان امکانات موجود هم باید توانمندی خود را نشان دهند و از آموزش و پرورش توقع دارم شناسنامه درهنرستان ها باید تهیه شود.

وی با اشاره به تغییر نظام آموزشی از امسال تصریح کرد: هنرستان ها می توانند به توسعه شتاب دهند اما هنرستان ها در رشته تحصیلی خود مهارت ندارند.

استاندار مازندران افزود: بیش از هزار ۳۰۰مرکز فنی حرفه ای داریم و هر فردی آموزش ببیند و در حرفه مهارت داشته باشد در عرصه کارآفرینی و تسهیلات ارزان قیمت ارائه می دهیم.

فلاح جلودار با اشاره به آموزش ۶۸هزار نفر در سال گذشته گفت: ما نیاز به آموزش داریم و امکانات ما ور این زمینه مناسب است و مشکلی در ارتباط بامشکلات زیرساختی در فنی حرفه ای و هنرستان ها ندارد.

استاندار افزود: سند تحول بنیادین به حرفه و مهارت آموزی تاکید دارد و هر فردی مهارت داشته باشد بیکار نیست و آمار نشان می دهد ۸۰ درصد فارغ التحصیلان رشته فنی حرفه ای و کاردانش دارای اشتغال هستند.