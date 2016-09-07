استفاده از افراد غیر کارشناس دلیل بروز مشکلات تعاونی است

به گزارش خبرنگار مهر،محمدعلی افشانی ظهر چهارشنبه در یازدهمین جشنواره تقدیر از تعاونی های برتر فارس، گفت: ارزیابی تعاونی ها باید از روز نخست فعالیت انجام شود نه از زمانی که آنها دچار مشکل می شوند.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی در تعداد زیادی از تعاونی های موجود ناشی از ایجاد تعاونی بدون کار کارشناسی است و در این فرآیند، عده ای عضو هیئت مدیره و مدیرعامل می شوند که نه اطلاعات و نه تخصصی در این زمینه دارند و در برخی موارد، از یک خانواده هستند.

استاندار فارس تصریح کرد: البته گسترش فعالیت جمعی در قالب تعاونی ها در جامعه ما که علاقه مردم بیشتر به کارهای فردی است، کار دشواری است کار جمعی به نوعی تمرین مشارکت و اجتماعی بودن است که تحقق آن به کمک شبکه اینترنت و فناوری ارتباطات، ساده تر و راحت تر از گذشته شده است.

افشانی یادآور شد: انتظار است شرکت های تعاونی که واحدهای تولیدی مشکل دار و یا طرح های در دست احداث با پیشرفت بیش از ۶۰ درصد دارند، برای بهره گیری از این فرصت اعطای تسهیلات گام های لازم را بردارند.

استاندار فارس تاکید کرد: برخی واحدهایی که اقدام در زمینه دریافت تسهیلات رونق تولید را به انتظار درنظرگرفته شدن یارانه تسهیلات به عقب می اندازند توجه داشته باشند که پرداخت یارانه تسهیلات مدنظر نیست و شرکت ها نباید معطل این موضوع بمانند و درخواست های خود را پیگیری کنند.

وی ادامه داد: فعالان عرصه تعاون توجه داشته باشند که مهمترین شاخصه سرمایه اجتماعی برای فعالیت آنها، ایجاد اعتماد است. اگر تعاونی ها به شکل صحیح فعالیت کنند و نتایج ملموسی داشته باشند، اعتماد ایجاد می شود در غیراین صورت، اعتماد به تعاونی ها در جامعه کمتر و سرمایه اجتماعی بخش تعاون آسیب می بیند.

استاندار فارس تاکید کرد: ایجاد مشاغل خانگی در جامعه امروز ما که با مشکلاتی در زمینه اشتغال به ویژه اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها روبرو است، ضروری است و البته زمینه آن نیز فراهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از تعاونی های برتر استانی و اتحادیه های برتر ملی نیز تقدیر شد.