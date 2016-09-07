به گزارش خبرنگار مهر، کاروان «بیت عتیق» که شش روز قبل، از مهاباد حرکت کرده بود روزگذشته وارد تهران شد و فردا با برگزاری آئین گرامیداشت شهدای منا در بهشت زهرای تهران به کار خود پایان خواهد داد.

این کاروان تاکنون به شهرهای مهاباد، لنگرود، قائمشهر، بندرترکمن، گنبد کاووس و نیشابور که بیشترین تعداد شهدا را در فاجعه منا داشته اند، سفر کرده است.

در فاجعه‌ خونین منا در مراسم حج پارسال، بیش از هفت هزار حاجی از کشورهای مختلف از جمله حدود 470 حاجی ایرانی به شهادت رسیدند.

آئین پایانی این کاروان فردا پنجشنبه 18 شهریورماه ساعت 17 در محل یادمان شهدای حج بهشت زهرای تهران برگزار خواهد شد.