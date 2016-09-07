به گزارش خبرنگار مهر؛ مهدی ذاکری، رییس شورای اطلاع رسانی شهرداری تهران درخصوص موضوع واگذاری تسهیلات مسکن اظهار داشت: اعتقاد دارم، سازمان بازرسی کل کشور جایگاه نظارتی ویژه و مهمی دارد که طبیعتا همه مطابق قانون باید به این جایگاه ارزشمند احترام بگذارند. اما در موضوع ارائه تسهیلات مسکن در شهرداری تهران، صرفا چند برگ سوال از سوی یک کارشناس این سازمان مطرح شده و به دلیل اشتباهات و مخدوش بودن اطلاعات و اعداد و ارقام مربوط به این نامه و انتشار آن در رسانه ها و دغدغه و حساسیت افکار عمومی، وظیفه ماست در این موضوع شفاف سازی کنیم و از تشویش اذهان عمومی جلوگیری کنیم.

رییس شورای اطلاع رسانی شهرداری تهران افزود: در متن این نامه اشتباهات زیادی وجود دارد که این اشتباهات از سوی برخی رسانه ها، از جهات مختلف تحریف شده و یک سریالی از گزارش های عجیب و غریب در فضای مجازی و تا حدودی در رسانه های رسمی علیه مدیریت شهری شکل گرفت.

وی تصریح کرد: در این نامه همه تسهیلات مسکن سال های گذشته مورد سوال قرار گرفته اما با ارائه اعداد و ارقام مخدوش و برخی رسانه ها از این اعداد و ارقام اشتباه و کذب تحلیل و گزارش و تیترهای تخریبی منتشر کردند. البته برای ما قابل درک است که اهداف پشت پرده این موج سواری و سوء استفاده از این نامه مخدوش کارشناس چیست، این فرآیندی نیست که با این موضوع شروع شده باشد و قطعا به این موضوع هم ختم نمی شود.

رییس شورای اطلاع رسانی شهرداری تهران تاکید کرد: به دروغ عدد ۲۲۰۰ میلیارد تومان را رسانه ها ساختند و بعد که متوجه شدند این عدد دروغ بود حاضر نشدند اصلاح کنند، لذا اینجاست که رفتار سیاسی با این موضوع تایید می شود. حتی خود کارشناس محترم نیز در این نامه عدد ۲۲۰۰ میلیارد تومان را تصریح می کند که مربوط به واگذاری زمین به تعاونی ها در طول سال های گذشته بوده است یعنی این عدد مربوط به استفاده بیش از ۲۷۶۳۸ نفر از کارکنان شهرداری تهران در بیش از ۱۱۴ تعاونی است، اما در اوج شیطنت برخی رسانه ها این عدد را به افراد خاص و فهرستی از اشخاص حقیقی نسبت دادند.

ذاکری افزود:‌ درباره اشخاص حقیقی هم اشتباهات عجیب کارشناس در رسانه ها به صورت اغراق آمیزی تکرار شد. نام بیش از ۳۰ نفر که اساسا هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده بودند، در رسانه ها مطرح شد که خانه های میلیاردی گرفته اند و کاملا دروغ بود. کسانی که در قالب تعاونی مسکن دریافت کرده بودند، طوری مطرح شد که انگار شهرداری به آنها خانه هبه و هدیه کرده است! برای کسانی که به صورت مشاعی در قالب تعاونی مسکن گرفته بودند، ردیف سازی شد، یعنی برای همه افراد زیرمجموعه تعاونی بصورت ردیف مستقل کل متراژ ارائه شده به تعاونی ذکر شد در حالی که هر کدام از آنها سهم جزیی تر و مشخصی داشتند که ارزش معاملاتی آن را هم پرداخت کرده بودند.

رییس شورای اطلاع رسانی شهرداری تهران با اشاره به افتخارآمیز بودن عملکرد شهرداری تهران در ارائه تسهیلات مسکن گفت: حدود ۱۵ هزار نفر از کارکنان شهرداری تهران یا خانه دار شدند و یا موضوع مسکن آنها تعیین تکلیف شده است. این تسهیلات در قالب تعاونی هم در مناطق مختلف شهر تهران بوده است. به عنوان مثال در منطقه ۲۲: ۹۴۱۶ نفر، در منطقه ۵: ۳۳۹۷ نفر، در منطقه یک:‌ ۲۲۰۷ نفر، در منطقه ۲: ۱۵۵۳ نفر، منطقه ۸: ۱۳۵۵ نفر از این طریق تسهیلات مسکن گرفته اند که از اقشار مختلف هستند مثلا فقط به ۴۷۸۳ نفر از کارکنان شرکت واحد (اتوبوسرانی)‌ یا کمک هزینه مسکن اعطاء شده و یا در قالب تعاونی آپارتمان تحویل گرفته اند.

ذاکری از کسانی که در فضای مجازی در قالب فعالیت رسانه ای اقدام می کنند و اهالی رسانه در خواست کرد که در راستای رسالت حرفه ای خود اکنون که معلوم شده چه اشتباهی صورت گرفته و این هجمه ها بصورت ناجوانمردانه حیثیت برخی افراد و مدیریت شهری را مخدوش کرده، نسبت به روشنگری و اصلاح آن تلاش کنند.