به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان لرستان اظهار داشت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی همه کارشناسان راه نجات کشور را نگاه به تولید داخل می‌دانند.

وی عنوان کرد: اگر توجه جدی به بحث مبارزه با قاچاق کالا نداشته باشیم تحقق اقتصاد مقاومتی نیز با چالش روبرو خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان تصریح کرد: پدیده قاچاق امری فراملی است و در همه نقاط همت، پیچیدگی و مسائل خاص خودش را می طلبد.

شاهرخی اضافه کرد: عزم ملی و تلاشی که صورت می‌گیرد در راستای کنترل این پدیده شوم به عنوان بلای اقتصاد است که در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی می‌تواند تاثیرگذار باشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر بنا باشد اقتصاد مقاومتی محقق شود باید مبارزه با قاچاق کالا در دستور کار به‌ طور جدی قرار گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان افزود: دولت، دستگاه قضایی و همه ارگان‌ها باید کمک کنند که این امر محقق شود و در این راستا تعامل خوبی بین دستگاه‌ها و ارگان‌های استان لرستان وجود دارد.

شاهرخی عنوان کرد: برخورد و مبارزه با دانه درشت‌ها، باندها و افرادی که به‌صورت سازمانی کار قاچاق می‌کنند باید در دستور کار دستگاههای اطلاعاتی و انتظامی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: همچنین فضا نباید برای افراد دسته دوم و سوم که از این راه کسب سود می‌کنند و به اقتصاد لطمه می‌زنند امن باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان گفت: در کنار این کارها توجه به فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی امری ضروری است.