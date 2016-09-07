۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۵۳

رئیس اداره محیط‌زیست کوهدشت خبر داد:

برخورد با مراکز غیرمجاز عرضه و نگهداری حیات‌وحش در کوهدشت

کوهدشت- رئیس اداره حفاظت محیط‌ زیست کوهدشت از برخورد با مراکز غیرمجاز عرضه و نگهداری حیات‌وحش در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید طولابی به بازرسی یگان حفاظت محیط زیست کوهدشت از مراکزی که اقدام به فروش، عرضه یا نگهداری حیات وحش و پرندگان می کنند، اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق قوانین و مقررات صید و شکار سازمان حفاظت محیط‌ زیست فروش، عرضه یا نگهداری حیات وحش و پرندگان جرم بوده و با مراکز فروش غیر مجاز برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.

وی بیان کرد: در پی بازرسی از یک مرکز فروش پرنده مشاهده شد که این مرکز نسبت به فروش سه قطعه سهره وحشی بدون مجوز اقدام کرده است.

طولابی ادامه داد: در جریان این بازرسی ضمن پرداخت جریمه ضرر و زیان وارده به محیط‌ زیست با تنظیم صورت جلسه و تشکیل پرونده فروشنده مورد نظر برای سیر مراحل قانونی به داددگستری شهرستان ارجاع داده شد و پرندگان کشف شده نیز در زیستگاه مستعد رها سازی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌ زیست کوهدشت نرخ جرایم ضرر و زیان وارده به محیط ‌زیست به ازای هر قطعه سهره وحشی را معادل دو میلیون ریال عنوان کرد و گفت: سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ برای پاسخگویی و دریافت گزارشات زیست محیطی در طول شبانه روز راه اندازی شده و دوستداران طبیعت می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی با این سامانه تماس بگیرند.

