به گزارش خبرگزاری مهر، حمید طولابی به بازرسی یگان حفاظت محیط زیست کوهدشت از مراکزی که اقدام به فروش، عرضه یا نگهداری حیات وحش و پرندگان می کنند، اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق قوانین و مقررات صید و شکار سازمان حفاظت محیط‌ زیست فروش، عرضه یا نگهداری حیات وحش و پرندگان جرم بوده و با مراکز فروش غیر مجاز برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.

وی بیان کرد: در پی بازرسی از یک مرکز فروش پرنده مشاهده شد که این مرکز نسبت به فروش سه قطعه سهره وحشی بدون مجوز اقدام کرده است.

طولابی ادامه داد: در جریان این بازرسی ضمن پرداخت جریمه ضرر و زیان وارده به محیط‌ زیست با تنظیم صورت جلسه و تشکیل پرونده فروشنده مورد نظر برای سیر مراحل قانونی به داددگستری شهرستان ارجاع داده شد و پرندگان کشف شده نیز در زیستگاه مستعد رها سازی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌ زیست کوهدشت نرخ جرایم ضرر و زیان وارده به محیط ‌زیست به ازای هر قطعه سهره وحشی را معادل دو میلیون ریال عنوان کرد و گفت: سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ برای پاسخگویی و دریافت گزارشات زیست محیطی در طول شبانه روز راه اندازی شده و دوستداران طبیعت می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی با این سامانه تماس بگیرند.