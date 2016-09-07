فراخوان عکس «جشنواره مهر» آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت آموزش و پرورش اقدام به برگزاری فراخوان عکس با موضوعات آموزشی، پرورشی و فرهنگی با عنوان «جشنواره مهر» کرده است.

وزارت آموزش و پرورش از تمامی مخاطبان این سایت خواسته است، عکس یا عکس های مورد نظر خود را با موضوع آموزش و پرورش جهت درج در پرتال وزارتخانه به آدرس prm@medu.ir ایمیل کنند.

ویژگی عکس:

هر عکس باید با حجم کمتر از ۵۰۰ کیلو بایت ارسال شود.

عکس ها از نظر رنگ بندی می بایست از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد.

افراد می توانند یک یا چند عکس بر اساس موضوعات خواسته شده ارسال کنند.

نام ونام خانوادگی ، نام استان ، شهر و محل عکس گرفته شده به همراه فایل عکس ارسال شود.

عکس های دریافت شده پس از تایید در بخش فیلم و عکس / عکس مخاطبان پرتال وزارت آموزش و پرورش انتشار خواهد یافت.

موضوعات عکس:

جشن ها و مراسم آغاز سال تحصیلی

هوشمند سازی در مدارس

یادگیری دانش آموزان در مدرسه، منزل و ...

معماری ایرانی – اسلامی مدارس

کتابخانه کلاسی، کتابخانه آموزشگاهی و همچنین کتاب و کتابخوانی در مدرسه و خارج از مدرسه

برگزاری جشن عبادت

مدارس ماندگار

کار گروهی دانش آموزان در مدرسه و خاج از مدرسه

اردوهای مختلف دانش آموزی

مدارس چند پایه، عشایری و روستایی

زنگ تفریح دانش آموزان در حیاط مدرسه

دفتر دبیران، معلمان در کلاس درس ....

نماز و نمازخانه

حجاب در مدارس و ...

