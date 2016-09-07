آمریکا ۸۱ شرکت روسی را به لیست تحریم های خود اضافه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کی یف پست، نام این شرکت ها پس از آن به لیست تحریم ها اضافه شد که «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا، در پایان نشست جی بیست در چین از ادامه تحریم های روسیه تا زمان اجرای کامل پیمان مینسک سخن گفته بود.

وزارت بازرگانی آمریکا از گسترش فهرست شرکت های روسی تحت تحریم‌های آمریکا خبر داده و در بیانیه ای که در سایت رسمی این وزارتخانه منتشر شد، اعلام کرد از این پس، ۸۱ شرکت و موسسه روسی (در مجموع ۸۶ نام) در این فهرست تحریم ها قرار می‌گیرند.

هفت شرکت در شبه جزیره کریمه -شبه جزیره‌ای که واشینگتن همچنان آن را منطقه کریمه اوکراین می داند- و ۷۵ شرکت نیز در دیگر مناطق روسیه قرار دارند و دفتر مرکزی دو شرکت نیز در هند و هنگ‌کنگ قرار دارد.

پس از جدا شدن شبه جزیره کریمه از اوکراین و پیوستن آن به روسیه در سال ۲۰۱۴ میلادی، کشورهای غربی با هدف تحت فشار قرار دادن مسکو تحریم هایی را علیه روسیه به اجرا گذاشته اند؛ تحریم هایی که علاوه بر ایجاد مشکل برای روسیه برای خود کشورهای غربی نیز ایجاد مشکل کرده است.