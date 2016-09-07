حمل ۸ میلیون تن مواد معدنی با بهره برداری از خط ریلی خواف - هرات

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی چهارشنبه در مراسم بهره برداری بخشی از خط ریلی خواف- هرات اظهار کرد: با توجه به پتانسیل بالای منطقه در تولید مواد معدنی، حمل ۲.۵ میلیون تن مواد معدنی از طریق افغانستان میزان بسیار ناچیزی است که با بهره برداری از خط ریلی خواف- هرات این میزان به هشت میلیون تن افزایش می‌یابد.

وی به امنیت و ارزانی حمل و نقل ریلی اشاره کرد و افزود: اجرای محور راه آهن خواف - هرات نقش بسیار مهمی در افزایش حمل و نقل کالا دارد.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: خط ریلی خواف- هرات با چهار قطعه به طول ۷۶ کیلومتر است دو قطعه در ایران و دو قطعه در افغانستان قرار دارد.

آخوندی ادامه داد: همزمان با افتتاح خط خواف - سنگان به عنوان قطعه اول خط ریلی خواف- هرات، عملیات ریل گذاری در افغانستان نیز شروع می‌شود.