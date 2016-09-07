لزوم مشارکت مردم درسرشماری اینترنتی سال۹۵/ثبت نام اینترنتی۳مهرماه

به گزارش خبرنگار مهر، صالح دریانورد بعدازظهر در جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ که در سالن جلسات استانداری هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: مرحل اول سرشماری و نفوس مسکن سال ۹۵ به صورت اینترنتی از سوم مهر ماه همزمان با سراسر کشور در استان هرمزگان آغاز می شود.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت سازمانها و ادارات برای اطلاع رسانی، عنوان کرد: زمان ثبت نام دانش آموزان در مدارس بهترین فرصت برای اطلاع رسانی خانواده ها جهت ثبت نام از طریق سامانه سرشماری و نفوس مسکن است. همچنین دهیاری ها و شوراهای روستایی هم می تواند در اطلاع رسانی و تشویق مردم برای ارائه اطلاعات سرشماری از طریق اینترنت تاثیرگذار باشند.

دریانورد خاطرنشان کرد: سرشماری عمومی نفوس، شمارش همه‌ی افراد یک کشور و ثبت برخی از خصوصیات هر یک از افراد به طور جداگانه است. در برخی از سرشماری‌ ها، علاوه بر شمارش افراد و ثبت خصوصیات آنان، اطلاعاتی نیز درباره‌ی مسکن خانوارها و تسهیلات آن گردآوری می‌شود .

وی با بیان اینکه شمارش دقیق خانوارها و افراد، مهم ترین هدف سرشماری است، اظهارداشت: اولین سرشماری در سال ۱۳۳۵ و طی دوره های ده ساله در کشور انجام گردید، در سال ۱۳۸۶ بر اساس مصوبه هیئت وزیران فاصله زمانی اجرای سرشماری ها از ده به پنج سال کاهش یافت و از سال ۱۳۹۰ نیز هر ۵ سال یک بار اجرا می‌شود.

وی عنوان کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵، هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور است که از سوم مهر ماه ۱۳۹۵ در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

وی در تشریح ویژگی های سرشماری سال ۹۵ ابرازداشت: افزایش سرعت تکمیل کاهش سوالات پرسشنامه، کاهش اقلام آماری، افزایش زمان سرشماری، استفاده از فایل پشتیبان و استفاده از داده‌های ثبتی دستگاه های اجرایی یکی از ویژگی های سرشماری و نفوس مسکن سال ۹۵ است.

دریانورد با بیان درخواست های ستاد اجرایی سرشماری و نفوس مسکن سال ۹۵ بیان داشت: بسیج تمام توان دستگاه های اجرایی استان به منظور اجرای مطلوب طرح ملی سرشماری تمام توان خود را بسیج کنند.

وی همچنین خواستار ابلاغ دستورالعمل به دستگاه های اداری استان به منظور الزام کارکنان به ثبت نام اینترنتی، ابلاغ بخشنامه به کلیه مدارس جهت ثبت نام اینترنتی خانوار دانش آموزان شد.

دریانورد اظهارداشت: ۲ مکان در هر شهرستان با اینترنت خاص (تعرفه و سرعت مناسب) با نظر ستاد سرشماری استان جهت ثبت نام اینترنتی خانوارها تعیین شود.

وی عنوان کرد: به تمام ارگانها و خانواهای نظامی تحت فرماندهی جهت ثبت نام اینترنتی و همکاری با پرسشگران و همچنین معرفی یک رابط به ستاد سرشماری استان ابلاغ شود.

مدیر ستاد اجرای سرشماری و نفوس مسکن سال ۹۵ خواستار ابلاغ بخشنامه به بهورزان، مروجان کشاورزی و مدیران مدارس در جامعه روستایی جهت ثبت نام اینترنتی خانوارها با کمک گرفتن از سامانه های اطلاعات جمعیتی دستگاه ها شد.

