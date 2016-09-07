شناسایی ۷ چالش عمده صندوق بازنشستگی کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شهشهانیپور در نشست اقتصاد کلان و تاثیر آن بر صندوق های بازنشستگی یکی از چالشهای این صندوق را عدم سرمایهگذاری در بخشهای پولی و مالی در دوره جوانی صندوق دانست و افزود: در حال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری یک صندوق بسته و پیر است و باید در جوانی سرمایهگذاریهای پربازده و مناسبی انجام میداد.
معاون امور اقتصادی و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه چالش عمده، شوکهای ارزی بودند، ادامه داد: شوک ارزی باعث شد برخی داراییهای ما از انتفاع خارج شوند و برخی طرحها بازدهی مناسب خود را از دست بدهند و با کسری منابع در گردش روبرو شویم. چالش سوم اثرات تورم است. علیرغم افزایش مستمری ها، به دلیل کاهش ورودیها به صندوق و افزایش تورم، قدرت خرید بازنشستگان حدود ۶۷ درصد کاهش یافت و این موضوع تاثیر خود را بر منابع آتی صندوق هم تحمیل خواهد کرد.
وی در ادامه به تاثیر افزایش امید به زندگی در محاسبات و وضعیت اقتصادی صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد و گفت: اثر افزایش امید به زندگی نسبت میان ورودی و خروجیها را تغییر داده و باعث شده صندوق با چالشهای بیشتری مواجه شود و بیشتر پرداخت کننده باشد و در ازای آن دریافتی نداشته باشد.
شهشهانی پور به تغییر و ترکیب سنی جمعیت در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ اشاره کرد و افزود: در همین زمان بود که تاثیر بازنشستگی های پیش از موعد بر صندوق شروع شد و ناچار شدیم بخشی از جمعیت کار را برای ورود نیروی کار تازهنفس و جوان بازنشسته کنیم به گونهای که اکنون با گذشته سالها خروجیهای صندوق بیش از ورودیهایمان شده است.
وی چالش بعدی را نسبت شاغلان به بازنشستگان در صندوق بازنشستگی کشوری دانست و تاکید کرد: نسبت شاغل به بازنشسته در صندوق ۹۵ صدم نفر است یعنی ۹۵ صدم نفر حق بیمه میپردازند و یک نفر مستمری دریافت میکند. در حالی که این رقم در تامین اجتماعی ۵ به یک است و خوشبختانه هنوز با چالشهای ما مواجه نشدهاند.
شهشهانی پور به بودجه حدود ۲۷ هزار میلیارد تومانی صندوق بازنشستگی کشوری در سال گذشته اشاره و اظهار کرد: از این میزان ۲۲ هزار میلیارد تومان کمک دولت است. حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان و ۳۵۰۰ میلیارد تومان کسورات دریافتی بود و به نظر می رسد برای حل این مشکلات نیازمند تصمیم گیری های کلان و سریعی باشیم.
وی چالش هفتم را عدم سرمایهگذاری در بخشهای پولی و مالی در دوره جوانی صندوق بازنشستگی دانست و گفت: اکنون صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر جوان است و باید از این الگو استفاده کند تا در آینده دچار چالشهای ما نشود.
شهشهانی پور در پایان تصریح کرد: صندوق های بازنشستگی می توانند امور مرتبط با اقتصاد کلان را در اختیار داشته باشند و با سرمایه گذاریهای مناسب شکاف میان دریافتیها و درآمدها را بکاهند.
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