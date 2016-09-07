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۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۱۱

دبیر هیئت بدمینتون استان همدان خبر داد:

دعوت بدمینتون باز همدانی به پنجمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی

دعوت بدمینتون باز همدانی به پنجمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی

همدان-دبیر هیئت بدمینتون استان همدان گفت: امیر جباری بدمینتون باز همدانی به پنجمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی جوانان کشور دعوت شد.

علیرضا صفی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دعوت بدمینتون باز همدانی به اردوی تیم ملی اظهار داشت: از سوی فدراسیون بدمینتون ۷ بازیکن رده‌های سنی جوانان و نوجوانان به پنجمین مرحله اردوی آمادگی دعوت شدند که نام امیر جباری بدمینتون جوانان همدانی نیز از استان همدان در این اردو به چشم می‌خورد.

وی افزود: این اردو طی روزهای ۲۰ تا ۲۶ شهریورماه در شهرستان شاهرود برگزار می‌شود.

دبیر هیئت بدمینتون استان همدان با اشاره به ورزشکاران سازمان‌یافته بدمینتون در همدان گفت: بیش از ۶۰۰ نفر در دو بخش آقایان و بانوان در این رشته در همدان فعالیت می‌کنند و تعدادی زیادی نیز با سایر بیمه‌های ورزشی در رشته بدمینتون فعالیت دارند.

صفی زاده عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ نفر نیز در شهرستان‌های استان همدان در رشته بدمینتون فعالیت می‌کنند و از سیاست‌های هیئت در سال جاری توجه بیشتر و فعال کردن بیشتر شهرستان‌ها است.

وی با اشاره به استعدادیابی در این رشته بیان کرد: امیر جباری از برترین بدمینتون بازهای کشور و شماره یک کشور در رده سنی خود است.

کد مطلب 3763849

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