۱۶۶نشست کتابخوان در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد خلیل مقدم ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی مطالعات اقتصادی اظهار داشت: در سالجاری ۱۶۶ نشست کتابخوان در این استان برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد باید کاملا درک شود، ادامه داد: نویسندگان باید حاکمیت سرمایه مالی در اقتصاد کنونی را به شکلی مستند ارائه دهند.

مدیرکل امور کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در اقتصاد مقاومتی باید حوزه های تاثیر گذار به اقتصاد در اثر تحریم ها شناسایی و نسبت به کنترل فشارها از طرف تصمیم گیرندگان اقدامات لازم به عمل آید.

وی بیان کرد: توسعه اقتصادی نیازمند توسعه فرهنگی است و باید تلاش کرد که توسعه فرهنگی انجام شود.