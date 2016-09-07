۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۳۶

مدیرکل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری:

۱۶۶نشست کتابخوان در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

شهرکرد- مدیرکل اداره کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری از برگزاری ۱۶۶ نشست کتابخوان در چهارمحال و بختیاری در سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد خلیل مقدم ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی مطالعات اقتصادی اظهار داشت: در سالجاری ۱۶۶ نشست کتابخوان در این استان برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد باید کاملا درک شود، ادامه داد: نویسندگان باید حاکمیت سرمایه مالی در اقتصاد کنونی را به شکلی مستند ارائه دهند.

مدیرکل امور کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در اقتصاد مقاومتی باید حوزه های تاثیر گذار  به اقتصاد در اثر تحریم ها شناسایی و نسبت به کنترل فشارها از طرف تصمیم گیرندگان اقدامات لازم به عمل آید.

وی بیان کرد: توسعه اقتصادی نیازمند توسعه فرهنگی است و باید تلاش کرد که توسعه فرهنگی انجام شود.

کد مطلب 3763851

