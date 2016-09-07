پرداخت ۵۰۱ فقره تسهیلات ازدواج در نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، محرم روزبه ظهر چهارشنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان نهاوند بابیان اینکه امروز به دنبال خدمترسانی بیشازپیش به جوانان هستیم گفت: انجام فعالیتهای فوقبرنامه، ورزشی و تفریحی نقش قابلتوجهی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد.
وی بابیان اینکه در شهرستان نهاوند ۱۲ بانک عامل پرداخت تسهیلات ازدواج به جوانان و زوجهای متقاضی هستند، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۱۰ زوج متقاضی برای دریافت تسهیلات ازدواج به بانکها معرفیشدهاند.
وی گفت: طی این مدت ۵۰۱ زوج موفق به دریافت تسهیلات وام ازدواج به میزان ۳ میلیارد و ۵۷۷ میلیون تومان شدهاند.
رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند عنوان کرد: خوشبختانه با اعمال قانون پرداخت تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی وام ازدواج از اردیبهشتماه سال جاری به بعد این قانون در شهرستان نهاوند برای زوجها اعمالشده است.
وی با اشاره به اینکه دو بانک ملی و کشاورزی از بانکهای پیشرو شهرستان در پرداخت تسهیلات ازدواج به زوجین نهاوندی هستند، گفت: امیدواریم سایر بانکهای عامل شهرستان با توجه به اهمیت موضوع جوانان به این مهم اهتمام ویژهای داشته باشند.
روزبه در ادامه با اشاره به فعالیت اوقات فراغت تابستانی در شهرستان نهاوند، گفت: خوشبختانه در شهرستان ۲۳ اداره مجری فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و تفریحی در راستای غنیسازی اوقات فراغت جامعه هدف خود هستند.
روزبه با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۸۹۱ برنامه در شهرستان نهاوند انجامشده است، گفت: بیش از ۲۹ هزار و ۷۴۹ نفر از این برنامهها بهرهمند شدهاند.
