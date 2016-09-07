به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی اصغر سیدآبادی مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد در جمع بیش از ٦٠ نفر از مربیان و مدیران مهدکودک‌های سبزوار که در محل اداره بهزیستی این شهر برگزار می‌شد، گفت: سازمان بهزیستی و معاونت امور فرهنگی با مشارکت هم، طرح‌های ترویج کتابخوانی را در مهدکودک‌های کشور اجرا خواهند کرد و برگزاری این کارگاه‌ها بخشی از این طرح است.

وی افزود: در این کارگاه‌ها، ضرورت‌های کتابخوانی بین بچه‌های مهدکودکی، شیوه‌های ترویج کتابخوانی در مهدکودک‌ها، شیوه‌های گفت‌وگو بین کودکان درباره کتاب و مستند سازی و انتقال تجربه به صورت کارگاهی آموزش داده می‌شود.

سیدآبادی درباره این کارگاه‌ها گفت: این کارگاه‌ها در شهرهای سبزوار، نیشابور و کاشان برگزار شده و در طول یک ماه آینده در ١٥ شهر نامزد پایتخت کتاب ایران که آمادگی داشته باشند، برگزار خواهد شد.

مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی با تقدیر از توجه سازمان بهزیستی به کتابخوانی گفت: کتابخوانی اگر با شیوه‌های جذاب همراه شود، ارزان‌ترین، موثرترین و پردوام‌ترین روش انتقال مفاهیم است و امیدواریم که با همکاری سازمان بهزیستی و مهدکودک‌های کشور فعالیت‌های مهمی در این زمینه انجام شود.

وی هم چنین افزود: اشتیاق مربیان در این شهرها بسیار خوب بوده و کارگاه‌ها با استقبال رو به رو شده است و در سبزوار ٩٦ نفر از مدیران و مربیان مهدکودک‌ها در این دوره شرکت کردند.

سیدآبادی این کارگاه‌ها را مقدمه مجموعه فعالیت‌هایی دانست که سازمان بهزیستی و معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد قصد دارند، انجام دهند و گفت: با توجه به این که این فعالیت‌ها مقطعی نیست، نیاز به زیرساخت‌های فرهنگی و سرمایه انسانی دارد و به همین دلیل، کارگاه‌های آموزشی به عنوان مقدمه در نظر گرفته شده و به زودی این مجموعه برنامه توسط سازمان بهزیستی به مهدها اعلام خواهد شد.

مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی توجه به آموزش ترویج کتابخوانی را یکی از رویکردهای معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ٩٥ اعلام کرد و گفت: معاونت امور فرهنگی در سال ٩٥ چند دوره آموزشی را طراحی و احرا کرده است. اولین دوره آموزشی در نیشابور و با عنوان برنامه‌ریزی فرهنگی با محوریت طرح پایتخت کتاب و با حضور مدیران و کارشناسان ارشاد سراسر کشور برگزار شد. هم اکنون نیز کارگاه‌های آموزشی باشگاه‌های کتابخوانی با مشارکت نهادهای غیردولتی ترویج کتابخوانی از جمله کانون توسعه فرهنگی در حال برگزاری است.