نخستین محموله کالاهای تجارتی پکن از طریق خط آهن وارد کابل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رادیو کلید»، «مسافر قوقندی»، سخنگوی وزارت صنایع و تجارت افغانستان گفت: کالاهای تجارتی چین که از این طریق به افغانستان وارد شدند، ۲۰ میلیون دلار هزینه دارند.

به گفته وی دومین قطار حامل کالاهای تجاری نیز از چین به سوی افغانستان حرکت کرده و به زودی به شهرک حیرتان خواهد رسید.

لازم به ذکر است که خط جدید راه آهن که شهر «هایمن» چین را به منطقه مرزی بندر حیرتان در ولایت بلخ وصل می‌کند، در سال جاری مورد بهره برداری قرار گرفت.

این خط آهن با عبور از چند شهر واقع در کشورهای چین، قزاقستان و ازبکستان، کالاهای تجارتی را به افغانستان و از افغانستان به چین انتقال می‌دهد.

همچنین مسئولین سفارت افغانستان در چین نیز اعلام کردند که بر اساس برنامه از پیش تعیین شده، قرار است دو بار در ماه کالاهای چین به افغانستان منتقل شود و از این طرف اقلامی مانند سنگ مرمر، زعفران، میوه‌های خشک و سایر کالاهای تجارتی به مقصد چین بارگیری شود.

«جانان موسی‌زی» سفیر افغانستان در این کشور نیز گفت: بهره برداری از خط آهن ویژه ترانسپورتی چین و افغانستان، فرصت‌های تازه تجارتی را میان دو کشور ایجاد خواهد کرد و تجارت بین افغانستان و چین را تقویت خواهد بخشید.