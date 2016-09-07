  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۳۶

نخستین محموله کالاهای تجارتی پکن از طریق خط آهن وارد کابل شد

نخستین محموله کالاهای تجارتی پکن از طریق خط آهن وارد کابل شد

وزارت تجارت و صنایع افغانستان اعلام کرد این محموله که بیش ۲۰۰۰ تُن وزن دارد، وارد بندر «حیرتان» در ولایت «بلخ» افغانستان شده است.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رادیو کلید»، «مسافر قوقندی»، سخنگوی  وزارت صنایع و تجارت افغانستان گفت: کالاهای تجارتی چین که از این طریق به افغانستان وارد شدند، ۲۰ میلیون دلار هزینه دارند.

به گفته وی دومین قطار حامل کالاهای تجاری نیز از چین به سوی افغانستان حرکت کرده و به زودی به شهرک حیرتان خواهد رسید.

لازم به ذکر است که خط جدید راه آهن که شهر «هایمن» چین را به منطقه مرزی بندر حیرتان در ولایت بلخ وصل می‌کند، در سال جاری مورد بهره برداری قرار گرفت.

این خط آهن با عبور از چند شهر واقع در کشورهای چین، قزاقستان و ازبکستان، کالاهای تجارتی را به افغانستان و از افغانستان به چین انتقال می‌دهد.

 همچنین مسئولین سفارت افغانستان در چین نیز اعلام کردند که بر اساس برنامه از پیش تعیین شده، قرار است دو بار در ماه  کالاهای چین به افغانستان منتقل شود و از این طرف اقلامی مانند سنگ مرمر، زعفران، میوه‌های خشک و سایر کالاهای تجارتی به مقصد چین بارگیری شود.

«جانان موسی‌زی» سفیر افغانستان در این کشور نیز گفت: بهره برداری از خط آهن ویژه ترانسپورتی چین و افغانستان، فرصت‌های تازه تجارتی را میان دو کشور ایجاد خواهد کرد و تجارت بین افغانستان و چین را تقویت خواهد بخشید.

کد مطلب 3763869

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها