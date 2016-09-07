۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۵۶

رونمایی از سامانه خدمات رفاهی جمهوری اسلامی ایران

مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سامانه خدمات رفاهی جمهوری اسلامی ایران امروز رونمایی می شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل گرجی پور گفت: پنجره واحد خدمات حمایت های اجتماعی در ایران برای ثبت درخواست ها از طرف مردم، با عنوان «سامانه خدمات رفاهی جمهوری اسلامی ایران» امروز در استان قم رونمایی می شود.

وی گفت: با توجه به ضرورت شناسایی دقیق ذینفعان و تشخیص نیازمندان واقعی در بهره مندی از مزایای بیمه ای و حمایت های اجتماعی در ایران، این سامانه آغاز به کار کرده است.

وی افزود: اولین خدمت ارائه شده در این پنجره واحد، خدمت بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اعم از بیمه شده و بیمه نشده است.

مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تمام کارگران شاغل در مشاغل ساختمانی اعم از بیمه شده و بیمه نشده  باید برای بهره مندی از مزایای خدمت بیمه اجتماعی به آدرس اینترنتی www.samanehrefah.ir مراجعه و در خواست خود را از طریق ثبت نام در این سامانه اعلام کنند.

مهناز قربانی مقانکی

    • اصغر حقیقی پور IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      چرا اینطوری برای ثبت نام کارا کارت هرچی میزنم به سایت مورد نظر که اعلام شده باز نمیکنه وقتی هم باز میکنه فقط درمان و ماساژ و اینا میاد چطوری ثبت نام‌ بکنم

