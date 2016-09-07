رونمایی از سامانه خدمات رفاهی جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل گرجی پور گفت: پنجره واحد خدمات حمایت های اجتماعی در ایران برای ثبت درخواست ها از طرف مردم، با عنوان «سامانه خدمات رفاهی جمهوری اسلامی ایران» امروز در استان قم رونمایی می شود.

وی گفت: با توجه به ضرورت شناسایی دقیق ذینفعان و تشخیص نیازمندان واقعی در بهره مندی از مزایای بیمه ای و حمایت های اجتماعی در ایران، این سامانه آغاز به کار کرده است.

وی افزود: اولین خدمت ارائه شده در این پنجره واحد، خدمت بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اعم از بیمه شده و بیمه نشده است.

مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تمام کارگران شاغل در مشاغل ساختمانی اعم از بیمه شده و بیمه نشده باید برای بهره مندی از مزایای خدمت بیمه اجتماعی به آدرس اینترنتی www.samanehrefah.ir مراجعه و در خواست خود را از طریق ثبت نام در این سامانه اعلام کنند.