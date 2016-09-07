به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر مشهد ظهر چهارشنبه درجلسه‌ای که در شورای اسلامی شهر مشهد برگزار شد، در سال چهارم فعالیت آن‌ها مشخص شدند.

به این ترتیب سید عبدالکریم جوادی، محمدحسین جهانبخش، محمود عامری‌فرد، خلیل موحدی محصل و علی اصغر نخعی‌راد اعضای کمیسیون امور اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر شدند.

محسن انتظاری هروی، حسن پژمان، محمد سهیلی، علی اصغر نخعی‌راد و انسیه غفوری شعرباف اعضای کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری را تشکیل می‌دهند.

غلامحسین صاحبی، جواد ستاری، محمود عامری‌فرد، سید جلال فیاضی و حسن قدیری طرقی در کمیسیون امور حمل و نقل و ترافیک عضویت پیدا کردند.

محمد رضا دیمه‌کار، محمد کمال سرویها، غلامحسین صاحبی، علی اصغر لطفی و خانم فاطمه غیور رزمگاه در کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست هستند.

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیارت شورای اسلامی شهر میزبان محمد آصفی یزدی، حسنعلی اخلاقی امیری، غلامرضا بصیری‌پور، برزو دبیریان و مجید فاطمی ارفع است.

براتعلی خاکپور، محمد رضا دیمه‌کار، مهدی ذاکرالحسینی، حسن قدیری طرقی و محمود هراتی اعضای کمیسیون امور فنی، عمرانی و طرح‌ریزی شهری هستند.