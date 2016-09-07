  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۴۲

معاون خبر صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد:

مستند ۱۰۰ قسمتی «پایی که جاماند»از شبکه دنا پخش می شود

مستند ۱۰۰ قسمتی «پایی که جاماند»از شبکه دنا پخش می شود

یاسوج- معاون خبر صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد گفت: مستند ۱۰۰ قسمتی «پایی که جاماند» از شبکه استانی دنا پخش می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  سید محمد هادی حجازی ظهر چهارشنبه در پنجمین جلسه شورای سیاست گذاری کنگره ملی شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه مستند ۱۰۰ قسمتی پایی که جا ماند تهیه شده است، افزود: این مستند هر شب از سیمای استانی دنا پخش می شود.

وی با بیان اینکه سریال ۲۵ قسمتی پد خندق نیز به مناسبت برگزاری کنگره ملی شهدای استان پخش می شود، اظهار داشت: این مستند از ۳۱ شهریورماه سال جاری همزمان با شروع هفته دفاع مقدس از این شبکه پخش می شود.

معاون خبر صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مستند شهدای شاخص نیز در این شبکه تهیه شده است، تصریح کرد: این مستند با عنوان حدیث بیداری هر شب سه شهید شاخص استان را در شبکه دنا  معرفی می کند.

حجازی مهمترین برنامه های صداوسیمای استان برای کنگره را پخش کلیپ دفاع مقدس، تیزر کنگره، زیرنویس کنگره، مستند شهدای شاخص استان و برنامه روایت ایثار عنوان کرد.

وی در پایان اضافه کرد: در برنامه خبری شبکه دنا هر شب یک گزارش با موضوع کنگره شهدا پخش می شود.

کد مطلب 3763883

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها