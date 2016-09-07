سند راهبری خوشه کفش هیدج به تصویب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان، ایرج احمدی در اولین جلسه شورای راهبری خوشه فرش دستباف زنجان با اشاره به پتانسیل موجود در حوزه کفش و قدمت این هنر در شهرستان هیدج، افزود: بیش از یک هزار نفر در این شهرستان به صورت مستقیم در این حرفه مشغول به کار هستند.

وی با اشاره به اهمیت برند در جامعه امروزی اظهار داشت: با توجه به اینکه تولید کفش در هیدج بیش از ۴۰ سال قدمت دارد ولی متاسفانه برند واحدی برای آن وجود ندارد و در برخی موارد کفش های تولید شده در این شهرستان با برندهای سایر استان ها به فروش می رسد.

احمدی با تاکید بر اینکه محصولات تولیدی در این شهرستان عمدتا کفش های بچه گانه، تابستانی، زنانه و ورزشی است، گفت: در شهرستان هیدج ۱۴۰ واحد تولید کفش فعالیت دارند که تنها ۲ واحد آن به صورت صنعتی اداره می‌شوند.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان اظهار امیدواری کرد با توسعه خوشه های کفش در کشور و به ویژه استان زنجان شاهد حل مشکلات و رفع تنگناهای این صنعت بومی و اصیل در کشور باشیم.

همچنین در ادامه جلسه عامل توسعه خوشه کفش هیدج به اتفاق ناظر توسعه و مشاور خوشه ضمن ارائه گزارش عملکرد ۵ ماهه خود، برنامه های پیشنهادی خود را برای عمل در سال اول اعلام کردند که با تغییرات لازم به تصویب رسید.

حمید ذوالقدر خواستار حمایت دست اندر کاران خوشه و مسئولان مربوطه مبنی بر حمایت و مشارکت خود از برنامه های خوشه کفش هیدج شد.

سند برنامه عمل پس از تایید شورای راهبری جهت تصویب نهایی به معاونت صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ارسال و پس از تایید عملیاتی خواهد شد.