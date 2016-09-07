۶۰فقره سرقت در استان مرکزی کشف شد/دستگیری ۳۷سارق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، سیامک قاسمی اظهار داشت: این تعداد سرقت طی یک روز در نقاط مختلف این استان کشف شده و در این راستا ۳۷ سارق دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان مرکزی ادامه داد: طرح مبارزه با سرقت با جدیت ادامه دارد و برنامه های ویژه ای در این زمینه در دستور کار است.

یک کلاهبردار حرفه ای در اراک دستگیر شد

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: یک کلاهبردار حرفه ای که با شگردهای مختلف از ۱۰ شهروند تهرانی کلاهبرداری کرده بود، در اراک دستگیر شد.

سید نورالدین حسینی افزود: مدتی قبل صدور چک های بلامحل توسط یکی از شهروندان اراکی به پلیس اعلام شد و موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی بیان کرد: طی تحقیقاتی صاحب چک دستگیر و در اظهارات خود منکر داشتن دسته چک شد و با اظهاراتی که از شاکیان پرونده صورت گرفت، مشخص شد فردی غیر از وی، دسته چک دریافت کرده که در نهایت، هویت متهم اصلی این پرونده شناسایی شد.

حسینی اظهار کرد: متهم در بازجویی ها به استفاده غیر قانونی از مدارک شریک تجاری خود برای افتتاح حساب در یکی از بانک ها، اخذ دسته چک و کلاهبرداری از ۱۰ شهروند تهرانی اعتراف کرد و با تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شد.

۷ هکتار علوفه در شهرستان خنداب طعمه حریق شد

فرمانده انتظامی شهرستان خنداب گفت: هفت هکتار علوفه در روستای دیزآباد شهرستان خنداب طعمه آتش شد.

جعفر شمس بیراوند افزود: این حادثه عصر روز گذشته در یکی از اراضی کشاورزی این روستا رخ داد که علت حادثه مشخص نیست و توسط کارشناسان در دست بررسی است.