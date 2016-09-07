آموزش ۱۳۰ رشته فنی در زندانها/ اجرای ۴۰۰ هزار انواع واکسیناسیون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان زندان ها، اصغر جهانگیر در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندان های استان خراسان شمالی گفت: برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها نیازمند تغییر نگاه مردم و قضات هستیم. طی سه سال گذشته یکی از دغدغه های رهبر معظم انقلاب در خصوص وضعیت زندان ها بود ایشان با ابراز تاسف ازتعداد زندانیان خواستار بکار گیری شیوه های نوین در راستای کاهش جمعیت زندان ها شدند.

وی افزود: پس از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب با سیاستهای ابلاغی ریاست معزز قوه این موضوع در دستور کار قرار گرفت که پس از برگزاری جلسات متعدد در چهار زمینه استفاده از ظرفیت های قانونی،اجتماعی،فقهی و مدیریتی برنامه های خوبی تدوین شد.

مشاور رئیس دستگاه قضا گفت: بحمدالله با استفاده از این ظرفیت ها در سال گذشته شاهد کاهش چشمگیر ورود افراد به زندان ها بودیم که امیدوارم این رویه کماکان ادامه یابد. برای کاهش جمعیت زندان ها نیازمند فرهنگ سازی و همکاری مردم و قضات داریم.

جهانگیر گفت: استان خراسان شمالی در سال گذشته بر اساس شاخص های ابلاغی در خصوص کاهش جمعیت کیفری در سطح کشور رتبه اول را کسب کرد.

وی گفت: با توجه به اینکه میانگین زندانیان تحت قرار در کشور درحال حاضر ۲۳ درصد است این آمار در استان خراسان شمالی ۱۱ درصد است که نشان دهنده تلاش و همکاری خوب دستگاه قضایی استان با مجموعه زندان ها است.

رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه در ادامه گفت:اعتقاد داریم که زندان فقط در حد ضرورت و صرفا برای اشرار و بر هم زنندگان امنیت جامعه باشد. باید تلاش کنیم که تا جایی که امکان دارد و قانون اجازه می دهد از صدور حکم زندان خودداری کنیم و در صورت نیاز به احکام حداقلی اکتفا کنیم. علاوه بر این یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد بحث خانواده های زندانیان است.

وی تصریح کرد: با زندانی شدن سرپرست، خانواده دچار بحران های زیادی میشود که ضرورت دارد در صدور حکم زندان به آن توجه داشته باشیم.

رئیس سازمان زندان ها گفت: علیرغم تراکم جمعیت در زندان ها همکاران ما با تلاش مجاهدانه در دستگیری از افراد آسیب دیده و به خطا رفته تلاش میکنند.

وی افزود: در حال حاضر ۱۳۰ رشته فنی و حرفه ای در زندان ها آموزش داده می شود و تمامی زندانیان حداقل در یک رشته آموزش تخصصی می بینند.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پیگیری طرح های درمانی در زندان ها اظهار داشت: در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار واکسیناسیون در زندان ها برای زندانیان و کارکنان انجام شد که با اعلام وزارت بهداشت این حجم در جهان بی نظیر بود.

رئیس سازمان زندان ها گفت: در سال گذشته پانزده هزار زندانی معتاد در بدو ورود شناسایی و تحت سم زدایی قرار گرفتند که خوشبختانه از اعتیاد نجات یافتند

جهانگیر تصریح کرد: تلاش برای بازگشت افراد آسیب دیده به زندگی شرافتمندانه یک عزم راسخ در مجموعه زندان هاست چرا که اعتقاد داریم هر کدام از این افراد می توانند در صورت اصلاح سرمایه ای انسانی برای جامعه باشند.