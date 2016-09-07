سید احمد آقامیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکل سرویس دانش آموزان با نیازهای ویژه اظهار داشت: ۱۷۶۶ دانش آموز با نیازهای ویژه در استان قم تحصیل می‌کنند که از این تعداد بیشترین افراد مشکل ذهنی دارند.

وی در این زمینه ادامه داد: ۲۸ مدرسه با ۱۸۱ کلاس درس در قم این دانش آموزان را تحت پوشش قرار داده و از نظر محیط آموزشی مشکلی وجود ندارد.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان قم ادامه داد: ۸۳ دانش آموز از کل دانش آموزان با نیازهای ویژه مشکل شنوایی، ۴۵ نفر مشکل بینایی، ۶۷ نفر مشکل جسمی حرکتی اوتیسم و ۳۲ دانش آموز مشکل رفتاری دارند.

وی افزود: در استان قم هزار و ۳۹۱ دانش آموز در مدارس خاص تحصیل می‌کنند که از این تعداد ۳۷۵ نفر از آنها در مدارس عادی به صورت تلفیقی هستند.

آقامیری اظهار کرد: ‌مهم ترین مشکل و چالش دانش آموزان استثنایی، مسئله سرویس ایاب و ذهاب آنها است. سال گذشته ۸۵۰ میلیون تومان هزینه سرویس مدارس بود که از این میزان ۲۲ درصد آن را دولت و مابقی آن را والدین پرداخت کردند.

وی ادامه داد: مدیران برخی مدارس توانستند با تعامل با خیران مقداری از هزینه را از سوی والدین کاهش دهند اما با توجه به شرایط خانواده‌های این دانش آموزان، والدین توان پرداخت هزینه سرویس را ندارند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان قم تصریح کرد: حدود ۴۰ درصد خانواده‌های این دانش آموزان بی بضاعت هستند و توان امرار و معاش خود را ندارند، ۱۱ درصد تحت پوشش کمیته امداد و ۷۹ درصد نیز تحت پوشش بهزیستی هستند.

به توجه مسئولان نیاز داریم

وی عنوان کرد: برخی مدارس همچون مدرسه نابینایان، ناشنواها و مشکل جسمی حرکتی تنها یک مدرسه در قم هستند و این موجب شده برخی دانش آموزان ساعات زیادی را برای رسیدن به محل تحصیل طی کنند که این خود هزینه‌ها را بالا برده است.

وی ابراز کرد: ما در تلاش هستیم تا مشکل هزینه سرویس دانش اموزان مدارس خاص را تأمین کنیم و امید داریم امسال مشکل آنها رفع شود و به توجه مسئولان نیاز داریم.

آقامیری ابراز کرد: اداره کل استثنایی استان قم در خیابان ۴۵ متری صدوق، خیابان یاسمن، ارکیده ۴ کوچه یک واقع بوده و خیران می‌توانند کمک‌های خود به دانش آموزان نیازمند را از این طریق داشته باشند.