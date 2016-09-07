صالح بهشتی کارگردان «برده های مدرن» درباره این تولید جدید شبکه مستند به خبرنگار مهر گفت: این مستند به مغزشویی و کنترل ذهن توسط گروهک ها می پردازد که به نوعی همان برده داری به صورت امروزی است. در گذشته برده ها توسط قدرتمندان و صاحبان ثروت اجیر می شدند و اکنون برده های مدرن توسط افراد و رهبران گروه های منحرف به خدمت گرفته می شوند و به جای اینکه جسم آنها تسخیر شود، ذهنشان در اختیار گرفته می شود تا با میل خود در جهت اهداف گروه ها کار کنند.

وی افزود: برده داری اکنون تغییر روش داده است و هرچقدر پیش می رویم برده شدن انسان توسط یک انسان دیگر پیچیده تر می شود. متاسفانه اکنون افراد زیادی هستند که درگیر این مناسبات می شوند اما نمی دانند ذهن شان شستشو داده شده است. این موضوع باعث می شود که آنها هم به صورت شخصی دچار مشکل شوند هم از نظر امنیتی مشکل ساز می شود.

بهشتی با اشاره به تحقیقات گسترده ای که درباره فرقه ها در دانشگاه ها انجام شده، اذعان کرد: متاسفانه هیچ کدام از این فرقه ها، گروه های سالمی نیستند و «فریب دادن» حداقل آسیبی است که به افراد می رسانند. مستند ما نیز بیشتر گفتگو محور و گزارشی است و با ابراهیم خدابنده یکی از اعضای سابق فرقه مجاهدان که در این زمینه صاحب نظر است گفتگو کرده ایم.

این مستندساز ادامه داد: همچنین پای صحبت های سازندگان فیلم «امکان مینا» نشسته ایم که در این باره فیلم ساخته اند. فیلمی که درباره رابطه عاشقانه یک زوج است که دچار مشکلاتی می شوند.

وی یادآور شد: کمال تبریزی و منوچهر محمدی کارگردان و تهیه کننده این فیلم هستند که درباره این موضوع کار کرده بودند. این دو قبل از انقلاب نیز با مجاهدین خلق آشنا بوده اند، در این نظر صاحب نظر هستند و برای مخاطبان از «برده های مدرن» می گویند.

عوامل این تولید تازه شبکه مستند عبارتند از تهیه کننده: مهدی زیدآبادی، تدوین: نوشین جعفرزاده، تصویربردار: رسول الله سعیدی، صدابردار: سینا پودات.

«برده های مدرن» چهارشنبه ۱۷ شهریور ساعت ۲۲ از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود و پنجشنبه ۱۸ شهریور ساعت ۱۵:۳۰ و جمعه ۱۹ شهریور ساعت ۸:۳۰ بازپخش می شود.