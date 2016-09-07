دیکتاتوری کلمات در نخستین شماره دوره جدید «مروارید»

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین شماره دوره تازه انتشار این مجله، با پرونده‌ای مفصل، افزون بر گزارش‌های میدانی و مطالعه‌های موردی بر فضای آموزش و پرورش در فندلاند و کره جنوبی، به سراغ «کتاب‌های درسی» رفته و عنوان «دیکتاتوری کلمات» را بر پیشانی دارد.

نوشتارهایی از محمدعلی اسلامی ندوشن با عنوان «فرهنگِ مشوش در غیابِ هنرِ فکر کردن»، فریدون مجلسی درباره شعر «علی مردان خان» در کتاب‌های درسی قدیم و هادی خانیکی درباره «ضرورت جدی گرفتن تنفس ارتباطی شهروندان» از جمله مطالب این نشریه است.

گفتگوهایی با مصطفی ملکیان با محوریت «۵ نقص اساسی در نهاد آموزش و پرورش»، ابراهیم حقیقی درباره «گرافیک و تصویرسازی کتاب‌های درسی» و مسعود سپهر درباره «طراحی گرافیک و قلم کتاب‌های درسی» از دیگر مطالبی است که «مروارید» در شماره نخست به مخاطبانش عرضه کرده است.

آخرین تحریر روانشاد ابوطالب میرعابدینی درباره «درنگی بر نگارش و نگرش در تولید متون درسی» مطلب دیگری است در این مجله منتشر شده است. شماره نخست مجله مروارید به مدیرمسئولی گیتا علی آبادی و سردبیری پژمان موسوی در ۱۱۲ صفحه و به قیمت ۵ هزار تومان منتشر شده و روی دکه‌های مطبوعاتی رفته است.