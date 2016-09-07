پرچم پارالمپیک در دستان بانوی کرمانی/معلولان را از خانه خارج کنید

خبرگزاری مهر - گروه استانها: پرچم کاروان ورزشکاران ایرانی در مراسم افتتاحیه بازیهای المپیک ریو توسط زهرا نعمتی بانوی ورزشکار کرمانی حمل شد که بهعنوان نخستین بانوی معلولی که دربازیهای المپیک شرکت میکرد بسیار موردتوجه رسانههای جهان قرار گرفت و قرار است در مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک ریو نیز که تا چند ساعت دیگر در این شهر برگزار میشود این بار عشرت کردستانی دیگر بانوی کرمانی و عضو تیم والیبال نشسته ایران پرچم ایران را بالا ببرد.
پرچم ورزش کشور در دست بانوان معلول کرمانی
این فرصتی است که شاید در طول چند دهه یکبار نصیب هر استان شود اما امسال دو بانوی ورزشکار کرمانی که هر دو نیز معلول هستند دو بار پرچم کشور را در دو رویداد مهم ورزشی در دست نگاه داشتهاند.
این امر در کنار اینکه نشاندهنده نقش پررنگ بانوان و بهخصوص بانوان معلول در جامعه است نشان میدهد که استان کرمان نیز سرشار از استعدادهای نابی است که باوجود زیرساختهای نهچندان مطلوب قهرمانانی تربیت میکند که نمادی از اراده بانوان کویر است.
در کنار زهرا نعمتی که یکی از امیدهای مسلم کاروان ایران برای به دست آوردن مدال در پارالمپیک است حالا عشرت کردستانی که دریکی از اردوهای راهیان نور براثر انفجار مین پایش را از دست داد نیز به یکی از مهرههای اصلی تیم والیبال تبدیلشده است و حرفهایش با خبرنگار مهر بوی مدال میدهد.
این در حالی است که چندین ورزشکار دیگر کرمانی نیز در کاروان پارالمپیک منتظر موقعیت برای درخشش در میدانها بینالمللی هستند.
عشرت کردستانی بانوی کرمانی جانباز ۵۰ درصدی است که در سن ۱۹ سالگی در منطقه شلمچه به مقام جانبازی نائل آمد و از سال ۱۳۸۵ وارد عرصه ورزش شد، کردستانی اما قبل از دست دادن پایش نیز والیبالیست بوده است.
کردستانی که قصد داشته در بین سه بازیکن برتر کشور حضور یابد امروز کلکسیونی رنگارنگ از مدالهای بینالمللی والیبال نشسته را در طاقچه خانهاش دارد و امید دارد که دربازیهای پارالمپیک ریو نیز به موقعیت دست یابدآنطور که کردستانی میگوید: پس از طی دوران نقاهت این ورزشکار کرمانی یکبار دیگر اما این بار در تیم والیبال نشسته دست به توپ میشود و حتی حیاط خانهاش را نیز برای تمرینات بیشتر به زمین والیبال تبدیل میکند و درزمانی کوتاه به تیم والیبال نشسته کشور دعوت میشود.
کردستانی که قصد داشته در بین سه بازیکن برتر کشور حضور یابد امروز کلکسیونی رنگارنگ از مدالهای بینالمللی والیبال نشسته را در طاقچه خانهاش دارد و امید دارد که دربازیهای پارالمپیک ریو نیز به موقعیت دست یابد.
اما آنچه که در صحبتهای کردستانی پررنگ است، حضور بازیکنان زن ایرانی باحجاب اسلامی در مقابل ورزشکارانی است که گاه تصور میکنند که حجاب باعث محدودیت زنان در ورزش میشود اما هر بار پس از به گردن انداختن مدال در آوردگاههای بینالمللی به آنان ثابتشده که حجاب برای بازیکنان ایرانی یک ارزش و راهی برای موفقیت بیشتر است.
این ورزشکار کرمانی به خبرنگار مهر در خصوص معلولیتش میگوید: سال ۸۱ به همراه تعدادی از دوستانم برای بازدید از مناطق جنگی به شلمچه رفتیم که متأسفانه در جریان این بازدید با انفجار مین مواجه شدیم که پای راستم را در این حادثه از دست دادم طبیعتاً بد از این حادثه دچار مشکلات جسمی و روحی شدم اما یک روز تصمیم گرفتم از خانه بیرون بروم و ورزش را بهترین زمینه برای حضور در جامعه یافتم.
ورزشکاری که سه سال بعد از معلولیت ملی پوش شد
وی که قبل از معلولیتش هم والیبالیست بوده است دو سال طول کشید تا بتواند مجدداً خود را در زمین والیبال ببیند اما زمان زیادی طول نکشید که کردستانی خود را در ورزش معلولان نشان داد و تنها یک سال بعد از نخستین تمریناتش وارد تیم ملی والیبال نشسته کشور شد.
این بانوی کرمانی می گوید که از اینکه توانسته بودم معلولیت را شکست دهم و وارد تیم ملی شوم بسیار خوشحال بودم اما این موقعیت را نهایت جایگاهی که میتوانستم به آن برسم نمیدانستم و حیاط خانهام را تبدیل به زمین والیبال نشسته کردم و از هر موقعیتی برای تمرین استفاده میکردم.
وقتی زهرا پرچمدار المپیک شد ورزشکاران معلول بسیار خوشحال شده بودند چون یک زن ورزشکار که با مشکلات جسمی و معلولیت هم مواجه بود نشان داده بود توانمندی ورزشکاران معلول چقدر بالاستوی در خصوص زهرا نعمتی میگوید: زهرا نعمتی یکی از دوستان من است زیرا هر دو بهعنوان دو زن معلول در کرمان سعی میکنیم با توجه به امکاناتی که داریم در ورزش موردعلاقه خود پیشرفت کنیم، وقتی زهرا پرچمدار المپیک شد ورزشکاران کرمانی بسیار خوشحال شده بودند چون یک زن ورزشکار که با مشکلات جسمی و معلولیت هم مواجه بود نشان داده بود توانمندی ورزشکاران معلول چقدر بالاست اما زمانی که خودم هم بهعنوان پرچمدار پارالمپیک انتخاب شدم بسیار خوشحال شدم چون میتوانم بهعنوان یک بانوی مسلمان و با حفظ حجاب ارزشهای ورزش بانوان ایرانی را بار دیگر نشان دهم.
وی به هیجان بالایش اشاره میکند و میافزاید: پرچمدار بودن کاروان مسئولیت سنگینی است چون بهنوعی نماینده ورزش یک کشور هستید.
کردستانی این انتخاب را لطف خدا میداند و از مسئولان استان کرمان میخواهد به این انتخابها بهعنوان یک ارزش نگاه کنند و مسئولان استان کرمان برای حمایت از ورزش معلولان با حساسیت بیشتری ورود کنند زیرا مسلماً بسیاری از استانها در حالی در حسرت این انتخاب ماندهاند که کرمان دو پرچمدار را امسال معرفی کرده است که نماینده استعدادهای بسیار بالای معلولان کرمان است.
وی میگوید: این اتفاق باید در سطح ملی و در همه استانها دیده شود و این باور ایجاد شود که باید معلولان را از خانه بیرون بیاوریم و در زمینههای مختلف بهخصوص ورزش فعال کنیم.
ورزشکاران معلول به حمایت نیاز دارند
وی موقعیت تیم والیبال نشسته بانوان را خوب ارزیابی کرد و مطمئن است این تیم میتواند در پارالمپیک ریو مدال کسب کند.
کردستانی یکی از دلایل توسعه ورزش والیبال نشسته بانوان را حمایت فدراسیون میداند و میگوید: ما در مسابقات مختلف و در حضور رئیس فدراسیون توانمندیهای خود را نشان دادیم و حالا به تیم اعتماد شده است و نکته جالب اینکه این تیم نخستین رشته ورزشی تیمی بانوان ایران در پارالمپیک است.
وی در خصوص امکانات ورزشی استان کرمان میگوید: در اکثر استانهای حمایت خوبی از تیمهای معلولان نمیشود چون عملاً با اعتبارات محدود مواجه هستیم و در کرمان نیز امکانات و بودجه محدود است.
این ورزشکار کرمانی، نبود حمایت مالی و اسپانسر در ورزش را ازجمله مشکلات ورزش بانوان میداند و میگوید: باوجود همه محدودیتها ما دست از تلاش نکشیدیم.
وی در خصوص زندگی شخصیاش هم میگوید که در سال ۸۲ ازدواجکرده و یک دختر سیزدهساله و یک پسر دوساله دارد و همکاری همسرش یکی از دلایل اصلی پیشرفتش در ورزش است.
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