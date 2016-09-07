به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرحیم میرشاه ولد افزود: آموزش و پرورش به عنوان مجموعه مولد نیروی انسانی نقش بسیار مهمی در توسعه کشور دارد و اگر جایگاه این رکن مهم و بنیادی به خوبی تبیین شود قطعا همه اهداف توسعه از مزایا آن بهره مند خواهند شد و شاهد جامعه ای توسعه یافته و کارآمد خواهیم بود.

وی تصریح کرد: نظارت و ارزیابی خصوصا در حیطه مدارس همواره موجب ایجاد فضای اصلاحی برای اعتلای سطح آموزش و کیفی سازی امور تعلیم و تربیت خواهد شد.

مدیرکل ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش با اشاره به دستاوردهای همایش دو روزه روسای بازرسی ادارات کل استانها در جزیره قشم، خاطرنشان کرد: درحوزه ارزیابی عملکرد، اختصاص اعتبار ویژه جهت مکانیزه کردن استقرار مدیریت عملکرد شهرستانها و مناطق، برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی ویژه کارشناسان این حوزه در خصوص استقرار نظام مدیریت عملکرد و فعال کردن دبیرخانه مدیریت عملکرد درکلیه سطوح سازمانی استان، شهرستانها و مناطق به عنوان بخشی از مصوبات مورد تاکید و اهتمام جدی قرارگرفت.

وی ادامه داد: تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد و بازخورد و اعلام نتایج به شهرستانها و تاثیر نتایج در جایگاه سازمانی افراد به ویژه در عزل و نصب مدیران وهمچنین آسیب شناسی نظام مدیریت عملکرد در استانها جهت شناسایی مشکلات و ارائه برنامه لازم جهت بهبود عملکرد سازمان از دیگر مصوبات این بخش بود.

میرشاه ولد افزود: انتخاب رابطین ارزیابی عملکرد و معاونتهای حوزه ستادی وزارت جهت ارتباط با معاونت های متناظر استانی برای رفع ابهامات و مشکلات احتمالی در خصوص شاخص های اختصاصی و همچنین ضرورت فرهنگ سازی جهت ایجاد نگرش مثبت برای استقرارنظام مدیریت عملکرد در کلیه سطوح سازمانی در شمار سایر مصوبات راهبردی حوزه ارزیابی عملکرد بود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهم مصوبات حوزه نظارت و بازرسی خاطرنشان کرد: تشکیل کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و فعالیت منظم و مسمترآن، انتخاب و انتصاب بازرسان سازمان موضوع تبصره سه ماده ۹۱ قانون خدمات مدیریت کشوری و همچنین انجام بازرسی ها مستمر داخلی توسط بازرسان از اهم مصوبات این بخش بود که قطعا درحوزه اجرا با دقت نظرکامل باید عملیاتی شود.

مدیرکل ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: ایجاد بانک اطلاعات افراد حقیقی و حقوقی، برگزاری دوره آموزشی توجیهی درخصوص ارتقای سلامت اداری برای مدیران و کارکنان و همچنین تجزیه تحلیل تفصیلی گزارش های حاصل از بازرسی های انجام شده برای شناسایی آسیب ها و مشکلات از دیگر مصوبات این بخش بود.

میرشاه ولد تاکید کرد: برنامه ریزی لازم برای پیگیری نتایج حاصل از بازرسی ها با هدف بهبود واصلاح امور، ارسال گزارش به روزآوری شاخص های نظارت نیز در شمار دیگر مصوبات مهم این بخش بوده است.

وی با اشاره به مصوبات حوزه پاسخگویی به شکایات خاطر نشان کرد: تهیه و تدوین برنامه حوزه نظارت و بازرسی سال جاری، تاکید بر فعالیت سامانه پاسخگویی به شکایات و تسریع در زمان رسیدگی و اعلام نتایج به ذینفعان را می توان به عنوان مهمترین بخش های مصوبات این حوزه مورد اشاره قرار داد که روح غالب برآن تکریم مردم، پاسخگویی و قانونمداری است.