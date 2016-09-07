مدیریت گردشگری پایدار باید مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن طالبیان امروز چهارشنبه در مراسم افتتاح کارگاه آموزشی بین المللی مدیریت گردشگری پایدار در محوطه های میراث جهانی ایران که در هتل لاله کاروانسرای عباسی بیستون برگزار شد، اظهار داشت: حوزه گردشگری در تحول اقتصاد کشور بسیار موثر و چاره ساز خواهد بود.

معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به ظرفیت های مطلوب گردشگری در استان کرمانشاه گفت: مدیریت گردشگری پایدار امری بسیار مهم است و نحوه انجام این مدیریت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

طالبیان بیان کرد: ۱۲۰ اثر را برای ثبت در فهرست موقت آماده کردیم و در فهذست یونسکو نیز ۵۰ اثر ثبت شده همچنین ۳۲ هزار اثر در فهرست آثار ملی ما ثبت است.

معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران را کشوری صاحب تمدن در جهان دانست و افزود: باید از این ثروت و ظرفیت غنی به خوبی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه استان کرمانشاه ظرفیت بالای تاریخی را داراست، افزود: برای پایداری حفظ محیط زیست باید مدیریتی درست داشته باشیم.

طالبیان افزود: پرونده‌ای در خصوص جاده ابریشم در دستور کار داریم و در این راستا چین و ازبکستان به این مهم پیوستند قسمت وسط پروژه جاده ابریشم باقی مانده که پرونده ای در دست تهیه داریم تا شاید قسمت اول را در قالب کاروان سراها در جاده ابریشم لحاظ شود و کاروان سرای بیستون یکی از آنها است.

پیوستگی سرزمینی و زبانی ایران کاملا در کتیبه بیستون محفوظ مانده است

استاندار کرمانشاه نیز در این جلسه با اشاره به عظمت کتیبه بیستون اظهار داشت: این کتیبه شرح گزارشی برای آگاهی از تاریخ و هویت است و برگترین سنگنوشته جهان است.

رازانی ایران را از معدود کشورهای جهان عنوان کرد که پیوستگی سرزمینی آن باقی مانده است؛ وی همچنین بیان کرد: پیوستگی سرزمینی و زبانی ایران کاملا در کتیبه بیستون محفوظ مانده است.

وی افزود: کشف تاریخ ایران زمین در پرتو وجود آثاری همچون بیستون است که به وضوح و به بهترین شکل گزارشی از تاریخ این سرزمین را ارائه می هد.

رازانی تاکید کرد: کشور پس از برجام وارد داد و ستدهای مفصل با دنیا شده و را بنا داریم توریسم را به کشور را باز کنیم و بسیار جدی هستیم تا زمینه گردشگری را در استان کرمانشاه تقویت کنیم و در این راستا اعتبارات لازم را نیز مصروف نماییم و به کمک میراث فرهنگی و یونسکو نیاز داریم تا ظرف دو سال کار جدی صورت گیرد.

وی به پروژه گردشگری استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: کریدور گردشری بیستون - طاقبستان را در دست اقدام داریم و در گام اول به عنوان کردیدور گردشگری ایران باستان ۲۵ کیلومتر مسیر فرهنگی را تعریف کنیم و امسال وارد مراحل اجرایی می شود.