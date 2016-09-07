به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری راس ساعت ۱۵ روز شنبه ۲۰ شهریور با حضور وحید ربیعی سرمربی تیم جوانان، محسن جلیلی رییس کمیته مسابقات، علیرضا شیخ الاسلامی رییس کمیته پیشکسوتان و امید رضایانی رییس کمیته استعدادیابی برگزار می شود.

در این جلسه رییس کمیته مسابقات، گزارش خود را از روند حضور تیمها در لیگ برتر سال ۹۵ به اعضای شورای عالی فنی فدراسیون ارائه می دهد. همچنین رییس کمیته پیشکسوتان نیز از روند اعزام به مسابقات جهانی گزارش خواهد داد.

رییس کمیته استعدادیابی هم در خصوص برگزاری نخستین دوره جشنواره استعدادیابی نونهالان در استان گلستان به ارائه گزارشات می پردازد.

ضمنا برگزاری اردوی یک هفته‌ای انتخابی تیم وزنه برداری جوانان نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.