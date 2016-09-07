نابسامانی های اجتماعی قبلا هم بود اما در شلوغی محور دیده نمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان پشمچی زاده با اشاره به مصوبات قانونی اجرای پیاده راه ۱۷ شهریور در سال های گذشته به خبرنگار شهرنوشت گفت: طرح جامع شهر تهران و راهبردهای آن به عنوان یک سند بالادستی به موضوع ساخت پیاده راه ها و توسعه آن تاکید دارد.

وی افزود: به رغم آنکه برخی از اعضای شورای شهر تهران مدعی هستند پیاده راه ۱۷ شهریور بدون مصوبات قانونی اجرا شده است؛ اما بنده با رد این ادعا عنوان می کنم پیاده راه ۱۷ شهریور نه تنها از جمله پیاده راه های مصوب برنامه ۵ ساله شهرداری تهران بوده، بلکه مصوبه شورای شهر را نیز داشته است. به بیان ساده تر این طرح جزو سند برنامه های شهرداری تهران است که توسط شورای سوم شهر تهران به تصویب رسید. همچنین باید اضافه کنم که پیاده راه ۱۷ شهریور دارای مصوبه کمیسیون ماده ۵ نیز است.

آرام سازی دروازه شرقی ورود به «طهران قدیم»

مطالعات شهرداری تهران در گذشته نشان داد ایجاد پیاده راه برای خیابان ۱۷ شهریور و میدان امام حسین(ع) از این نظر که به عنوان دروازه های ورودی شرقی بافت تاریخی شهر تهران محسوب می شود؛ از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه اجرای این طرح در محور تاریخی ۱۷شهریور کمک کرد تا بتوانیم اجتماع پذیری برخی از محورهای مهم شهر تهران را تقویت کرده و امکان حضور مردم را در معابر بیشتر و در نهایت تقویت مسیرهای پیاده را در جهت ایجاد اجتماع پذیری پیگیری کنیم، بیان کرد: در اجرای هر طرح و پروژه بزرگ شهری مانند پیاده راه ۱۷ شهریور؛ حتما عده ای جزو برندگان و عده ای نیز از بازندگان آن به حساب می آیند. اعتقاد داریم برندگان پروژه پیاده راه۱۷ شهریور شهر و شهروندان آن هستند.

وی با بیان اینکه در گام بعدی ساکنان محلات حاشیه ۱۷ شهریور جزو برندگان محسوب می شوند، یادآور شد: اکثریت ساکنان این محور از اجرای این طرح رضایت دارند، اما در مورد نارضایتی برخی از کسبه این مسیر نیز باید گفت تجربه نشان داده هر گونه اقدام پیاده راه سازی نه تنها در ایران بلکه در هر نقطه از جهان به دلیل اینکه روش کسب و کار و ساز و کار اقتصادی کسبه تغییر می کند، مخالفت هایی به همراه دارد. این گونه اعتراض ها نه تنها در کشور ما وجود دارد بلکه نمونه های زیادی در کشورهای دیگر نیز می توان مثال زد که به خوبی نشان می دهد اینگونه اقدامات و طرح های شهری معمولا در چند سال اول مورد اعتراض کسبه قرار گرفته و نسبت به اجرای این پروژه موافقتی نشان نمی دهند.

برخی مخالفت های احساسی انگیزه رونق اقتصادی کسبه ۱۷ شهریور را گرفت

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه واکاوی ادامه اعتراض برخی از کسبه خیابان ۱۷ شهریور نشان می دهد مخالفت های احساسی که در سطوح تصمیم گیری با این پروژه صورت گرفت، انگیزه کسب و کار را از کسبه آن گرفت، تاکید کرد: در واقع هیچگاه کسبه انگیزه تغییر شغل و تغییر ساز و کار درآمد اقتصادی خود را پیدا نکردند چرا که آنها هر روز منتظر این مساله بودند که به زودی این معبر بازگشایی می شود و به فکر تغییر شغل خود نبودند.

اجرای پیاده راه ۱۷ شهریور پشتوانه مطالعاتی داشت

پژمان پشمچی زاده با بیان اینکه برخی از اعضای شهر عنوان می کنند که این طرح بدون پشتوانه مطالعاتی انجام شده است؛ گفت: طرح پیاده راه سازی خیابان۱۷ شهریور پیشینه مطالعاتی داشت و چندین جلد کار مطالعاتی برای اجرای این طرح انجام شده بود. تاکید می کنم شهرداری تهران برای اجرای تصمیمات این چنینی اصلا کار بدون مطالعه انجام نمی دهد.

وی با تاکید بر اینکه باید به تبدیل خیابان ۱۷ شهریور به عنوان یک اجتناب نگاه کرد نه یک انتخاب؛ افزود: شهرداری تهران به اجرای طرح پیاده راه سازی در محور ۱۷ شهریور به عنوان یک کار حتمی و اجتناب ناپذیر در شهر تهران نگاه می کند. به همین دلیل اعتقاد داریم که این کار با پشتوانه علمی لازم انجام شده است.

پشمچی زاده با اشاره به نظرسنجی های انجام شده درمورد پیاده راه ۱۷ شهریور توضیح داد: در نظرسنجی که توسط کارشناسان شهرداری تهران انجام شده بود؛ برخلاف نظر سنجی که توسط اعضای کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران انجام شده؛ ۷۸ درصد از اکثریت ساکنان با اجرای این طرح موافق هستند. به این دلیل که این محور به یک محیط آرام تر و یک معبر ایمن تر تبدیل شده است.

به گفته وی؛ ایمنی همیشه بخشی از ملاحظات و نگرانی های مردم است و در یک معبری که پیاده راه شده به لحاظ ایمنی مردم و ساکنان این محدوده می توانند سطح مناسبی از امنیت را تجربه کنند.

دستگاه های مسئول بعد از نمایان شدن آسیب های اجتماعی ۱۷ شهریور پای کار نیامدند

هر چند با اجرای طرح پیاده راه ۱۷شهریور و آرام سازی ترافیکی در این محور آسیب های اجتماعی این محدوده بیشتر نمایان شد، اما واقعیت این بود که وجود آشپزخانه های تولید مواد مخدر، معتادان و زنان ویژه در این محدوده در گذشته نیز وجود داشت.البته سوال اینجاست که چرا بعد از مناسب سازی این معبر و نمایان شدن آسیب های اجتماعی نهفته در این خیابان دستگاه های مسئول برای بهبود وضعیت پای کار نیامدند؟

معاون شهردار تهران در این باره بیان کرد: برخی از بزهکاری ها و نا بسامانی های اجتماعی که معمولا مخالفان اجرای این طرح به آن اشاره می کنند؛ در گذشته نیز به مراتب وجود داشت اما در ازدحام و شلوغی که در این محدوده به عنوان یک نقطه تبادل سفر وجود داشت؛ این موضوعات دیده نمی شد.

وی یادآور شد: لازم بود بعد از اجرای طرح پیاده راه سازی و آرام سازی محیطی با نمایان شدن مشکلات و آسیب های اجتماعی این محدوده دستگاه های مسئول و انتظامی برای بهبود اوضاع و رفع آسیب های اجتماعی در خیابان ۱۷ شهریور پای کار می آمدند که این اتفاق نیفتاد و همه از شهرداری تهران انتظار داشتند تا صفر تا صد بهبود وضعیت کمی و کیفی این محدوده را انجام دهد. این در حالی بود که با پای کار آمدن دستگاه های ذیربط می توان تدابیر خاصی را برای ارتقای کیفیت زندگی و کاهش آسیب های اجتماعی در این محدوده اندیشید.

پشمچی زاده با بیان اینکه موفقیت هر اقدام شهرداری نیازمند مشارکت مردم و همه مجموعه های دخیل در اداره شهر است؛ تاکید کرد: اگر از ابتدا خلاء انتظار در کسبه برای بازگشتن به وضعیت قبلی به وجود نمی آمد ما حتما می توانستیم از مشارکت کسبه در بهبود بخشیدن به شرایط این محور استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه مشارکت پذیری و مداخله ای که دستگاه های درگیر در اداره شهر می توانند انجام دهند، ضامن موفقیت این پروژه خواهد بود؛ گفت: شهرداری تهران همیشه در این گونه موضوعات تنها و مظلوم واقع می شود. شاید اهمیت اجرای این اقدام و تاثیرات آن را مردم در تنگناهای اقتصادی و در ضرب اهنگ تند زندگی احساس نکنند؛ اما بعد از بازگشتن به شرایط قبل بسیاری از این مسائل را درک خواهند کرد.

پشمچی زاده با بیان اینکه بخشی از مشاغلی که در این معبر وجود داشت؛ از نظر فرهنگی آثار بدی روی محله و معبر گذاشته بود؛ تاکید کرد: اکنون نیز یکی از مهمترین نگرانی های مردم با باز شدن بخش هایی از خیابان ۱۷ شهریور این است که دوباره مشاغل مزاحم کسب و کار خود را از سر گیرند. مشاغلی که برای عبور رهگذران مزاحمت هایی داشت و فرهنگ کسب و کارهای این چنینی باعث تنزل کیفیت اجتماعی در محور ۱۷ شهریور شده بود..

وی با بیان اینکه در ۵ سال اخیر شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در این راسته اقدامات خوبی انجام داده است، گفت: یکی از اقدامات انجام شده برای ساماندهی مشاغل محور ۱۷ شهریور انتقال آنها به نقاط حاشیه ای شهر بود. تعداد زیادی از صاحبان مشاغل مزاحم این محور از این طرح استقبال کرده و حتی پیش پرداخت های لازم برای نقل مکان به محل جدید را انجام دادند و مقدمات تغییر شغل خود را در این محور اجرایی کردند. اما از آنجا که از همان ابتدا فضای بازگرداندن شرایط کنونی به شرایط قبلی و بازگشایی کامل معبر وجود داشت؛ کسبه هیچ گاه به صورت واقعی و قطعی به تغییر الگوی شغلی خود فکر نکردند و فرصت لازم پیدا نشد تا به طور کامل پالایش فعالیت ها در این محدوده انجام شده تا کیفیت کسب و کار در این معبر افزایش پیدا کند.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه براساس نظرسنجی های انجام شده کسبه موافق این طرح با بازگشایی معبر مخالف هستند، گفت: این بخش از کسبه سعی کردند تا الگوی کسب و کار خود را تغییر دهند و در نتیجه رونق اقتصادی خود را با شرایط کنونی محله بیشتر کردند.

نظر عموم مردم در نظر سنجی شورا بررسی نشد

پژمان پشمچی زاده در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه در نظر سنجی شورا اقدامی در خصوص نظر سنجی از مردم شهر و مراجعه کنندگانی که از مناطق دیگر به این محدوده می آیند؛ انجام نشده است، گفت: در حالی که شهرداری تهران در نظر سنجی که در این محدوده انجام داد نظر مراجعه کنندگان به این محل نیز پرسیده شد. این افراد اعلام کردند از اینکه این معبر به یک راه ایمن و آرام تبدیل شده احساس رضایت بیشتری دارند .

وی با تاکید بر اینکه شهرداری بر درستی کار خود در تبدیل خیابان ۱۷ شهریور به پیاده راه اعتقاد دارد؛ افزود: برنامه شهرداری تهران برای تبدیل پایتخت به شهری انسان محور مبتنی بر توسعه پیاده راه ها در نقاط مختلف شهر و اعتباربخشیدن به عابران پیاده است.

معاون شهردار تهران ادامه داد: با توجه به جلساتی که با اعضای شورای شهر تهران داشتیم مقرر شد به صورت آزمایشی بخشی از معبر خیابان ۱۷ شهریور باز شود. البته تاکید می کنم این معبر هیچ وقت عملکرد قبلی خود را پیدا نخواهد کرد چرا که عملکرد ترافیکی قبلی این معبر منوط به اتصال آن به میدان امام حسین(ع) بود. اکنون تنها یک دسترسی ترافیکی برای رسیدن به خیابان ۱۷ شهریور از چهار راه صفا به سمت میدان شهدا ایجاد خواهد شد.

به گفته وی؛ این اقدام قرار است در هفته آینده انجام شود و شهرداری منطقه ۱۲ این گشایش را بعد از مطالعات لازم انجام خواهد داد. البته اجرای این طرح به صورت آزمایشی بوده تا بعد از ارزیابی های لازم در مورد آینده این معبر تصمیمات نهایی گرفته خواهد شد.

عبور خودروها لطمه ای به سنگ فرش خیابان نمی زند

معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران در پاسخ به این سوال که آیا بازگشایی قسمتی از معبر لطمه ای به سنگ فرش معبر خواهد زد؛ تاکید کرد: هرچند این مسیر برای عبور افراد پیاده طراحی شده است اما در این مورد همکاران ما در منطقه ۱۲ تمهیدات و تدابیر لازم را اتخاذ می کنند تا هم ایمنی لازم برای عبور خودروها و افراد پیاده ایجاد شود و هم اینکه اگر وضعیتی ایجاد شود که با تردد خودروها آسیبی به روسازی راه ایجاد شود؛ پیش بینی های لازم را انجام خواهند داد.

وی یاداور شد: امروز خیابان ۳۰ تیر نیز سنگفرش است اما تردد خودروها را دارد. سنگ فرش به دلیل اینکه سرعت عبوری خودروها را کاهش می دهد سطح ایمنی معبر را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.