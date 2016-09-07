بررسی وضعیت فقر در استانها/ ۳۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل

به گزارش خبرگزاری مهر، احد رستمی در همایش اهمیت ارزیابی برنامه ها و سیاستهای اجتماعی افزود: هفته گذشته اعلام شد خانواده هایی که کودک خود را از تحصیل باز بدارند، یارانه آنان قطع می شود.

وی گفت: از سال ۱۳۸۳ که وزارت رفاه تشکیل شد، قرار بود بودجه رفاه از طریق این وزارتخانه توزیع شود و با سازمان مدیریت و دستگاههای حمایتی تعامل وجود داشت تا کار پیش برود.

رستمی خاطرنشان کرد: اما چالش نخست این بود که مستندات دال بر اثرگذاری و اثربخشی اجرای طرحها چیست؟ وزارت رفاه فاقد ابزارهای مناسبی برای ارزیابی برنامه ها بود.

مدیر کل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به همین علت در معاونت رفاه اجتماعی به این نتیجه رسیدیم که باید محاسبه فقر چند بعدی را دنبال کنیم، افزود: این برنامه از مدتی پیش در دستور کار ما قرار گرفت و به گزارش وضعیت مختلفی از استانها دست پیدا کردیم.

رستمی تصریح کرد: زمانی که فقر چند بعدی را بر اساس ابعادش بررسی کردیم نیاز استانها متفاوت شد به عنوان مثال در بعد فقر سلامت استانهایی چون کردستان و لرستان در بعد شهری بیشترین آسیب پذیری را دارند و در مناطق روستایی به لحاظ فقر سلامت، استانهای البرز و هرمزگان بیشترین آسیب پذیری را دارند.

رستمی گفت: در خصوص «فقر آموزش» نیز، استان سیستان و بلوچستان هم در بعد شهری و هم روستایی بیشترین آسیب پذیری را نسبت به استانهای دیگر دارد.

وی افزود: به عنوان مثال علی رغم آنکه در استانهایی چون آذربایجان شرقی و یزد درصد فقر چند بعدی شهری و روستایی پایین است، اما آسیب پذیری «زنان سرپرست خانوار» در این مناطق بیشتر است .

رستمی گفت: محاسبه فقر چند بعدی تلاشی بود تا بتوانیم پیوندی میان بودجه و برنامه ریزی بخشهای مختلف ایجاد کنیم؛ به عنوان مثال این موضوع که سیستان و بلوچستان گرفتار فقر آموزش است کمک می کند تا تخصیص بودجه برای این مناطق بهبود پیدا کند.

وی گفت: تجمیع پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان از سال ۸۷ در وزارت رفاه سابق شروع شد اما از دو سال پیش با جدیت جمع آوری اطلاعات را شروع کردیم و موارد مختلفی اعم از نوع پوشش بیمه ها، نوع خودرو، شغل خانوار، اطلاعات مالیاتی، محل سکونت، اطلاعات وامهای دریافتی خانوار و ... بر اساس روشهای مختلف ثبت شد و توانستیم ۲۳ میلیون خانوار در ایران را دهک بندی کنیم و به تحلیلهایی فراتر از حد انتظار رسیدیم.

رستمی افزود: به عنوان مثال استانهای مرکزی بیشترین تجمیع بیماران خاص را داشتند، البته وضعیت شهرهای مختلف نیز از این لحاظ کاملا متفاوت بود و برخی شهرستانها تجمع بیشتری از بیماران خاص داشتند. زمانیکه بیمه سلامت نیز اطلاعات خود را با اطلاعات ما تطبیق داد به چشم انداز جالبی برای برنامه ریزی در این خصوص رسید.

مدیر کل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: یکی دیگر از اطلاعات ما این بود که فقر را با میزان مستمری بگیران مناطق مختلف تطبیق دادیم ودر برخی مناطق به علت فقر بالا شمار مستمری بگیران بالا بود. در برخی مناطق فقر بالا نبود اما شمار مستمری بگیران بالا بود. جالب است که در برخی مناطق کشور تحت پوشش بودن کمیته امداد در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ است و یکی از ملاکهای خواستگاری رفتن دامادها در آن مناطق تحت پوشش بودن کمیته امداد است.

رستمی گفت: موفق شدیم وضعیت فقر را در تهران تا سطح محله ها بررسی کنیم . همچنین توانستیم اطلاعات مربوط به آسیبهای اجتماعی را نیز روی نقشه های تهیه شده اضافه کنیم.

وی افزود: یکی دیگر از اطلاعاتی که در سامانه رفاه ایرانیان ثبت می شود، مربوط به «بیمه کارگران ساختمانی» است. دولت از بیمه کارگران ساختمانی حمایت می کند. در ثبت اطلاعات به این نتیجه رسیدیم که برخی اعضای اصناف دیگر نیز از بیمه کارگران ساختمانی استفاده می کنند.

رستمی همچنین درباره پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی گفت: هر چند دهکهای پایین درآمدی عمدتا افرادی هستند که تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند اما نشتی هایی داشتیم که نشان میداد دهکهای بالای درآمدی نیز از امکانات بهزیستی و امداد استفاده می کنند. در سال ۹۳ کمیته امداد بر اساس این اطلاعات حدود ۳۰ درصد این افراد را از پوشش خود خارج کرد.

رستمی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات انجام شده «آنالیز نخبگان» کشور بود. ۲۲ درصد از نخبگان کشور اطلاعاتی در بانکهای اطلاعاتی نداشتند و احتمال می رود از کشور مهاجرت کرده باشند.

وی به احصای یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر افراد فاقد کارت ملی نیز اشاره کرد و گفت: در این خصوص نیز اقدامات مختلفی انجام شد و ۴۰۰ هزار نفر برای ثبت اطلاعات خود مراجعه نکرده اند که به احتمال زیاد فوت کرده بودند.

رستمی با بیان اینکه یکی دیگر از اقداماتی که اکنون در دست اجراست ثبت نام کودکان بازمانده از تحصیل است، افزود: اطلاعات ۳۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل را جمع آوری کردیم و اکنون استانها در حال جمع آوری اطلاعات مربوطه هستند و این برنامه را مشروط کردیم که هفته گذشته اعلام شد خانواده هایی که کودک خود را از تحصیل باز بدارند یارانه شان قطع خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: از امسال بیمه خانوار را از طریق سامانه رفاه ایرانیان ارزیابی می کنند و مشخص می شود که اگر افرادی تمکن مالی بالا دارند باید در پرداخت حق بیمه خود مشارکت کنند.