حرمت، معیشت و استقلال مهمترین درخواست معلمان است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی در مراسم طرح مهر ویژه آغاز سال تحصیلی در جمع مدیران مدارس ناحیه یک آموزش و پرورش استان که در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: با ارتباط تنگاتنگ با مدیران مدارس تلاش می کنیم ضمن آشنایی با دغدغه ها و چالش های موجود در زمینه تعلیم و تربیت دنبال راهکارهای اساسی برای بهبود شرایط باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: همه آرزومندیم تا جامعه ای توسعه یافته داشته باشیم و همه اقدامات رو به تکامل و پیشرفت باشد و در این راستا ضرورت دارد تا کارها به گونه ای باشد تا هر سال این روند تقویت شود.

قاسمی بیان کرد: ذهنیت ما باید هر سال تغییر کند و با ایده های جدید دنبال روشهایی نوین برای اعتلاء فرهنگ و تربیت دانش آموزان باشیم و اگر بخواهیم با ذهنیت گذشته کار کنیم هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد.

آماده کردن اذهان جامعه بزرگترین خدمت آموزش و پرورش

وی اظهارداشت: بزرگترین خدمت در آموزش و پرورش آماده کردن اذهان جامعه برای حرکت در مسیر روبه جلو و پیشرفت است و باید به گونه ای عمل کنیم تا فعالیتها بر مبنای عقل و خرد باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین اضافه کرد: هر کاری که کارشناسی و بر اساس دانش باشد می تواند تحول ایجاد کند و ما نیز لازم است تلاش کنیم همه کارها بر مبنای تحقیق و پژوهش باشد.

قاسمی گفت: اگر دنبال حفظ وضع موجود باشیم هرگز شاهد نوآوری و رشد نخواهیم بود و اذهان تغییری نخواهد کرد اما اگر مدیران ابتدا در نگرش و افکار خود تحول ایجاد کرده و با نگاه فراملی برنامه ریزی کنند شاهد اتفاقات جدیدی در عرصه تعلیم و تربیت خواهیم بود.

وی استفاده از خرد جمعی را ضروری دانست و اظهارداشت: با استفاده از همه اندیشه ها و ایده ها باید مسیر تحول را بسرعت طی کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان تصریح کرد: حرمت، معیشت و آزادی و استقلال مهمترین توقع و درخواست معلمان است که باید برای تحقق آن تلاش کنیم.