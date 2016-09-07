برگزاری بیش از ۱۳۰ عنوان برنامه بمناسبت هفته ازدواج دراستان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، حجت‌الاسلام مسعود صفی یاری مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان عنوان کرد: هفته ازدواج فرصت مناسبی برای تبیین شاخصه‌های زندگی به سبک اسلامی است از این رو اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان برای تبیین این شاخص‌ها برنامه‌های متعددی را در این هفته تا کنون اجرا کرده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های روحانیون مستقر در فرهنگ‌سازی ازدواج پایدار، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده مقرر شد ۴۴ روحانی مستقر ویژه برنامه هایی را با موضوع ازدواج پایدار در استان برگزار کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در ادامه اظهار کرد: طبق ابلاغیه‌ای که در اختیار ائمه مساجد قرار گرفت، همه ائمه مساجد در طول هفته ازدواج به ارائه مشاوره و تبیین شاخصه های ازدواج موفق و پایدار خواهند پرداخت.

صفی یاری با بیان اینکه جمعیت بانوان فرهیخته آمادگی خود را برای ارائه مشاوره رایگان در طول هفته ازدواج اعلام کرده اند، ادامه داد: بیش از ۵۰ پایگاه طرح نور برنامه هایی با عنوان تحکیم بنیان خانواده درهفته ازدواج اجرا می‌کنند.

وی برگزاری ۲۵ گفتمان با عنوان «ازدواج پایدار» و تولید ۵ محصول فرهنگی با موضوع «تبیین شاخصه‌های ازدواج موفق» توسط سایت بانوان فرهیخته را از دیگر برنامه هایی اداره کل تبلیغات اسلامی تهران در هفته ازدواج برشمرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به افزایش سن ازدواج در بین جوانان و افزایش آمار طلاق در کشور، یاد آورشد: فاصله گرفتن از سبک زندگی اسلامی، عدم شناخت و درک متقابل طرفین از یکدیگر به‌عنوان عامل درونی و اثرات برنامه‌های ماهواره‌ایی و مواردی از این قبیل عامل بیرونی، دلایل عمده فروپاشی زندگی‌های نوپای امروزی است.