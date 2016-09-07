فروش پروژه‏ های مشارکتی منطقه ۲۲،یک راهبرد اشتباه در مدیریت شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری روز چهارشنبه در حاشیه دیدار با شورایاران و مسئولین مدیریت شهری این منطقه ضمن تاکید بر اینکه شورایاران از سرمایه ‏های اجتماعی شهر هستند اظهار داشت: تصمیم‏گیری‏ های مدیریت شهری می ‏بایست مبتنی برنظرات دیده ‏بانهای شهری باشد به همین دلیل شورایاران در شهر تهران در تصمیم‏گیری‏ ها و تصمیم‏ سازی‏ها ی درست مدیریت شهری نقشی قابل توجه داشته اند.شورایاران به عنوان معتمدان محلات بدون هیچ گونه چشم داشت مالی بهترین و کارآمدترین کارشناسان مدیریت شهری در حوزه برنامه ریزی برای شهر هستند.

وی در ادامه حضور خود در منطقه ۲۲ به بازدید از تصفیه خانه در حال احداث دریاچه خلیج فارس و مسیر های ایجاد شده در پیرامون دریاچه و همچنین پروژه تونل شهدای غزه و ادامه بزرگراه حکیم و پروژه هزار و یک شب پرداخت.

وی در حاشیه این بازدیدها با اشاره به مشکلات موجود در منطقه ۲۲ گفت: یکی از مهمترین چالشهای منطقه عدم دسترسی کافی ساکنان آن به وسایل نقلیه عمومی از جمله مترو و بی آر تی است و از آنجایی که بسیاری از پروژه های فرا منطقه‏ ای در حوزه‏ های خدماتی، تجاری و تفرجگاهی در منطقه ۲۲ مستقر هستند و در حقیقت این منطقه قطب گردشگری پایتخت خواهد بود، توسعه حمل و نقل عمومی برای استفاده شهروندان تهرانی از فرصتهای فراهم شده در منطقه از ضروریات انکارناپذیر است.

این عضو شورا همچنین با بیان اینکه سرانه های خدماتی منطقه پایین است و با اشاره به اینکه فضاهای آموزشی منطقه ۲۲ در وضعیت مطلوب نیست گفت: مدیریت شهری در فرایند ساخت و سازهای گسترده منطقه ۲۲ به الزام ایجاد فضاهای آموزشی دقت کافی نکرده است و می بایست آموزش و پرورش و ‌شهرداری با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‏ها ، کمبود سرانه فضاهای آموزشی منطقه را جبران کنند. همچنین باید توجه کرد، ایجاد فضاهای آموزشی در منطقه ۲۲ برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، خود یک فرصت است.

سالاری در ادامه به یکی دیگر از مشکلات منطقه ۲۲ که عدم اتصال به شبکه فاضلاب است اشاره و تاکید کرد: اجرای طرح جامع آب و فاضلاب بعنوان یک اقدام مهم زیرساخت در این منطقه و از ضروریات می‏باشد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر با اعلام اینکه ساکنان منطقه ۲۲ فاقد شبکه بهداشت هستند ادامه داد: این منطقه یکی از فرصتهای کم نظیر برای توسعه مراکز علمی و فناوری و ایجاد اشتغال می‏باشد و همچنین با توجه به گستردگی فضای سبز و پارکهای منطقه ‏ای، ایجاد تصفیه خانه و تامین آب جهت آبیاری یکی از ضروریات نگهداشت فضای سبز منطقه است چرا که ۴۶ درصد سطح منطقه فضای سبز است. البته مدیریت آبهای سطحی و استفاده از پساب تصفیه شده در تامین آب دریاچه باید مد نظر قرار گیرد.

سالاری در ادامه بررسی مشکلات منطقه ۲۲ عنوان کرد:این منطقه می‏توانست به عنوان الگوی توسعه پایدار در سطح کشور باشد اما فروش پروژه‏ های مشارکتی این منطقه ،یک راهبرد اشتباه در مدیریت شهری بوده است چراکه از محل پروژه‏ های مشارکتی این منطقه می‏توانستیم بخش عمده‏ ای از درآمدهای پایدار شهر تهران را تامین کنیم.

وی ادامه داد : فروش ۷۰درصدی سهم شهرداری از اراضی بزرگ مقیاس منطقه راهبردی اشتباه بودکه می‏ بایست به تامین سرانه‏ های فرا منطقه‏ ای اختصاص می‏ یافت .

سالاری در بازدید از پروژه ادامه بزرگراه شهید حکیم ، تونل شهدای غزه و تقاطع های غیرهمسطح این مسیر گفت بهره برداری این پروژه بهبود و روانسازی ترافیک در پهنه غربی پایتخت را فراهم خواهد نمود و این پروژه از ضروریات توسعه شبکه معابر است. بهره‌برداری از تونل شهدای غزه از بار ترافیکی بزرگراه شهید حکیم و مسیرهای منتهی به غرب پایتخت می‌کاهد.با پیشرفت ۸۳درصدی پروژه های احداث ادامه بزرگراه شهید حکیم و تونل شهدای غزه شمارش معکوس ‌برای‌ افتتاح این شریان حیاتی شرقی و غربی در پایتخت آغاز شده است.