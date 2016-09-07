جزئیات مراسم اربعین ۹۵ /وجود ۱۶ کنسولگری صدور ویزا

به گزارش خبرنگار مهر، «راجح الموسوی» سفیر عراق در تهران طی یک نشست خبری درباره ساز و کارهای برگزاری مراسم اربعین حسینی در سال جاری اظهار داشت: اربعین یک رخداد تاریخی است که ما در هر سال آمادگی برگزاری انجام آن را داریم.

وی افزود: هم اکنون یک کمیته اربعین در عراق و یک کمیته در ایران تشکیل شده است. یکسری جلسات میان این دو کمیته انجام شده است. افرادی که این کمیته ها را انجام می دهند نماینده تمامی وزارتخانه ها هستند. در مورد صدور ویزا برای زائران ایرانی باید گفت: از تاریخ ۲۰۱۶.۹.۱ ویزاها را صادر می کنیم، به مدت سه ماه تا سه روز قبل از شروع اربعین. این سه ماهی که ذکر کردم، سه ماه مدت زمان برای صدور ویزا است و مدت اقامت ۲۰ روزه است. ما به برادران ایرانی خود اعلام کرده ایم قیمت صدور ویزا ۴۰ دلار است. آمادگی زیادی برای برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم اربعین امسال داریم و در همین راستا ۱۲ دفتر کنسولگری در استان های مختلف ایران دایر خواهیم کرد.

۴ کنسولگری دائم و ۱۲ کنسولگری برای صدور ویزا در مناطق مختلف ایران عبارتند از:

ردیف نام کنسولگری و دفاتر مناطق تحت پوشش کنسولگری های اصلی ۱ سفارت تهران-سمنان ۲ کنسولگری اهواز خوزستان ۳ کنسولگری مشهد خراسان رضوی-خراسان شمالی- خراسان جنوبی ۴ کنسولگری کرمانشاه کرمانشاه-همدان- لرستان- کردستان کنسولگری های خاص اربعین ۱ کرج البرز-غرب استان تهران ۲ ورامین جنوب و شرق استان تهران ۳ رشت گیلان-قزوین-زنجان ۴ ساری مازندران-گلستان ۵ تبریز آذربایجان شرقی-آذربایجان غربی- اردبیل ۶ قم قم-مرکزی ۷ اصفهان اصفهان-چهارمحال و بختیاری- یزد ۸ شیراز فارس-کهگیلویه و بویراحمد- هرمزگان- بوشهر ۹ کرمان کرمان-سیستان و بلوچستان ۱۰ آبادان استان خوزستان-متفرقه ۱۱ سوسنگرد استان خوزستان-متفرقه ۱۲ ایلام ایلام-متفرقه

وی در ادامه تصریح کرد: سال گذشته تعداد دفاتر کنسولگری ما ۱۱ مورد بود که امسال افزایش پیدا کرده است. این دفاتر غیر از ۴ دفتر اصلی کنسولگری عراق در تهران، اهواز، مشهد و کرمانشاه است. زائران ایرانی می توانند ویزاهای خود را از طریق سفارت یا ۴ دفتر اصلی کنسولگری عراق یا کنسولگری های عمومی بگیرند. دایر کردن این تعداد کنسولگری در روابط دیپلماتیک سابقه ندارد و یک چالش بین المللی است. همین موضوع نشان دهنده عمق روابط دو کشور است.

اربعین ۹۴ یک معجزه بود

سال گذشته مراسم اربعین با همکاری برادران ایرانی با موفقیت به پایان رسید و یک مراسم تاریخی را رقم زد. رهبر معظم انقلاب اسلامی این مراسم را یک معجزه توصیف کردند. امسال انتظار داریم تعداد زائران از سال گذشته بیشتر شود. برادران عراقی در وزارت خارجه این کشور از دو تا سه هفته آینده فعالیت خود را از طریق سفارت و کنسولگری ها به صورت شبانه روزی برای صدور ویزا برای زائران ایرانی آغاز خواهند کرد. ما از شما اصحاب رسانه خواهشمندیم به هموطنان ایرانی ابلاغ کنید برای درخواست ویزا زودتر اقدام کنند و این موضوع را به روزهای نزدیک به اربعین موکول نکنند.

شرایط ویزای متعدد ۱۰۰ دلاری

سفیر عراق در ادامه یادآور شد: ما تاکید می کنیم هر زائر ایرانی باید ویزا داشته باشد احتمال یکسری تخلفات برای صدور ویزا از طریق کارمندان محلی سفارت یا کنسولگری ممکن است مشاهده شود و خواهشمندیم اگر چنین تخلفی مشاهده شد آن را ابلاغ کنند تا پیگیری شود. برخی افراد از وضعیت موجود سوءاستفاده کرده و پیشنهاد مبالغ زیادی برای صدور ویزا به صورت یک روزه را مطرح می کنند که ما آن را رد می کنیم و می گوییم هزینه صدور ویزا فقط ۴۰ دلار است. برای کسانی که خواهان ویزای متعدد هستند این نوع ویزا هزینه ای بالغ بر ۱۰۰ دلار دارد. در این شرایط برخی سوءاستفاده می کنند و هزینه آن را ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار اعلام می کنند. درب سفارت به روی همه باز است و ما قبول نمی کنیم حتی یک دلار اضافه گرفته شود و از شما می خواهیم اگر موارد مشکوک را مشاهده کردید گزارش دهید.

وی افزود: شرایط ویزا متعدد این است که یک قرارداد کاری با یک نهاد عراقی و یا یک گواهی شامل اینکه نیاز است سالی چند بار به عراق سفر کنید به همراه داشته باشید و یا می توان به صورت حضوری شرایط خود را برای ما صورت دهید که برای تقویت روابط اقتصادی دو کشور باید سالی چند بار به عراق سفر کنید. اتاق بازرگانی، وزارت صنایع، موسسات ایرانی و یا هر نهاد و موسسه ای که به سفارت عراق برای صدور ویزای متعدد نامه بزند و اعلام کند که برای تقویت روابط اقتصادی دو کشور نیازمند این ویزاست ویزای متعدد برای آنها صادر خواهد شد. هدف اصلی وجود سفارت عراق در تهران برای تقویت روابط دو کشور است و هر کسی که شرایطش را داشته باشد می تواند ویزای متعدد به قیمت ۱۰۰ دلار اتخاذ کند.

«راجح الموسوی» تصریح کرد: برخی متاسفانه از شرایط صدور ویزای متعدد سوءاستفاده می کنند و اعلام می کنند که فلان شخص نیاز دارد برای کارهای بازرگانی در عراق حضور داشته باشد اما اگر این شخص مدرکی به همراه نداشته باشد که نشان دهد وجود وی در عراق ضروری است با درخواست وی موافقت نخواهد شد. ما سالانه میلیون ها درخواست ویزا داریم و از آنجایی که روابط دو جانبه میان ایران و عراق خوب است قصد داریم تا جایی که امکان دارد صدور ویزا دور از شبهه باشد و اگر اشتباهی رخ داد امیدواریم عمدی نباشد.

طرح امنیتی اربعین

وی در ادامه یادآور شد: رهبر معظم انقلاب اسلامی وقتی فرمودند برگزاری مراسم اربعین در سال گذشته معجزه بود واقعا معجزه است و حتی برادران عراقی از ده ها میلیون زائر اربعینی میزبانی می کنند و در عین در جبهه های جنگ شرکت می کنند و این یک معجزه است. همه نهادهای عراقی چه از نظر امنیتی و چه غیرامنیتی آماده پذیرایی از زائران اربعین هستند. برای هر چه بهتر برگزار شدن مراسم اربعین امسال برنامه امنیتی مستحکمی طراحی شده است و اگر چنین برنامه های امنیتی نبود در سال گذشته اتفاقات زیادی رخ می داد. طبق این طرح هماهنگی های بسیاری میان ایران و عراق وجود دارد و یکسری مسئولیت هایی برای نهادهای مختلف دو کشور مشخص شده است. همچنین جلسات امنیتی میان دو طرف گذاشته شده است و مشاوره ها ادامه دارد.

وی افزود: ما از زائران می خواهیم در حین برگزاری مراسم اربعین از اشیاء مشکوک دوری کنند و همین طور در مورد پذیرایی زائران آنها باید هر نوع غذایی را مصرف نکنند. در مورد صدور ویزا باید گفت رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرده اند که ورود به عراق برای شرکت در مراسم اربعین حتما باید با ویزا صورت گیرد از نظر دینی نیز توصیه شده است بدون اجازه صاحبخانه، وارد خانه نشوید. همه چیز با قانون محکم می شود. سال گذشته تعدادی از ایرانی ها از مرز مهران وارد عراق شدند که تعداد آنها بین ۵ تا ۱۰ هزار نفر بود و رسانه ها این اخبار را بزرگ جلوه دادند و گفتند که ایرانی ها عراق را اشغال کرده اند. مواردی که پیش آمد کوتاهی از سفارت و سرکنسولگری های عراق نبود بلکه زوار ایران علاقمند می خواستند که به زیارت بروند و از دستگاه های قضایی ایران برای برخورد قانونی با این موارد قدردانی می کنیم. ما از دستگاه قضایی ایران به خاطر برخورد با کسانی که به صورت غیرقانونی وارد عراق شدند تشکر کردیم، تمامی نهادهای قضایی ایران با ورود بدون ویزا به عراق مخالف هستند ما ایمان داریم همانطور که برادران ایرانی امسال قول داده اند کسی بدون ویزا وارد عراق نخواهد شد.

سفیر عراق در پاسخ به این سوال که مذاکره برای لغو روادید میان ایران و عراق همچون ایران و ترکیه به کجا رسیده است گفت: به نظر من این یک درخواست مردمی و دولتی میان دو کشور است.

رایزنی ها برای لغو روادید میان ایران و عراق

راجح الموسوی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره موضوع لغو روادید میان ایران و عراق گفت: از آنجایی که این موضوع خواست مشترک است، لغو روادید میان ایران و عراق در دست بررسی است و ما امیدواریم نتایج خوبی به همراه داشته باشد. روابط دو کشور گسترده‌تر از روابط استراتژیک است و هدف قرار دادن آن از سوی استکبار به‌خاطر عمق این روابط است.

افزایش زائران ایرانی به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر

وی در ادامه تصریح کرد: در مورد میزان آمادگی برای استقبال از زائران اربعین امسال، باید گفت سال گذشته یک‌ میلیون و ۵۰۰ هزار زائر در طول یکماه به عراق سفر کردند و من به‌عنوان یک سفیر و یک شخص باتجربه می‌گویم که این تعداد در سال جاری به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برسد و این رقم به جز افاغنه است. در طول سال نیز ۴ میلیون زائر ایرانی به عراق سفر می‌کنند، تعداد عراقی‌هایی که به ایران نیز سفر می‌کنند، بالغ بر ۶ میلیون نفر است که تحت عنوان سرمایه‌گذار، زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) و نیز برای مقاصد گردشگری و سلامت به ایران سفر می‌کنند.

«راجح الموسوی» گفت: این ارقام بشارت‌ دهنده عمق روابط دو کشور است. در سال گذشته روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار ویزا صادر شد امسال برای افزایش صدور ویزا آمادگی داریم. در مورد اسکان زائران در کربلا و مشکلاتی که سال گذشته برای آنها وجود داشت، باید گفت پروژه های جدیدی مطرح است ولی باید این نکته را قید کنیم که هر چه تعداد زائران بالا می‌رود، مشکلات به وجود می‌آید. این در حالی است که تمامی عراقی‌ها آغوش خود را به سوی زائران باز کردند و آمادگی امسال‌مان بیشتر از سال‌های پیش است. ا از زائران خواهشمندیم حتی الامکان به صورت طولانی در کربلا اقامت نداشته باشند و پس از زیارت، این شهر را ترک کنند تا بقیه نیز فرصت زیارت داشته باشند. ما امسال تعداد اتوبوس‌ها و پروازها را برای تسهیلات بیشتری برای زائران افزایش داده‌ایم، اما با توجه به ازدیاد سالانه زائران، معمولا مشکلاتی پیش خواهد آمد.

وی در مورد اظهارات اخیر سفیر عربستان در عراق اظهار داشت: من در جریان مصاحبه‌های ایشان نیستم و وزارت خارجه مسئول آن است و از عراق حمایت می‌کند. روابط عراق با عربستان سعودی معمولی و خوب است. ما امیدواریم سیاست گفتگو میان تمامی کشورها برقرار شود؛ چراکه در غیر این‌صورت همگی متضرر خواهیم شد. من در این رابطه، از موضع ایران در منطقه تشکر می‌کنم که همیشه خواستار گفتگو برای حل مشکلات بوده است. من بارها گفته‌ام ایران مانع از فروپاشی منطقه شده و در برابر تروریسم در عراق ایستادگی کرده است.

وی تصریح کرد: درباره سفر مقامات ایران و عراق نیز باید بگویم روابط دو کشور در سطح بین‌المللی، مشابهی ندارد. وزیر تربیت و آموزش عراق روز گذشته در تهران بود. ۱۰ روز پیش نیز «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق به ایران سفر کرده بود. یادداشت‌های زیادی را امضا کرده‌ایم. این روزها یک هیاتی از وزارت کشور ایران نیز برای بررسی موضوع اربعین در عراق حضور دارد.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص این موضوع که لغو روادید در صورت تحقق شامل چه زمانهایی خواهد شد نیز گفت: در مورد لغو روادید میان ایران و عراق باید گفت در صورتی که توافق حاصل شود، روادید میان دو کشور نه فقط برای ایام اربعین بلکه برای کل ایام سال لغو خواهد شد.

وی افزود: ایران، یک کشور مستقل است، کشوری که تحریم‌ها آن را قوی‌تر از گذشته کرده است و این کشور در اقتصاد مقاومتی پیروز خواهد شد.

عملیات آزادسازی موصل

وی در بخش دیگر سخنان خود در مورد آخرین اقدامات برای آزادسازی موصل از اشغال داعش و خدمات مستشاری ایران در عراق گفت: ما واقعا افتخار می‌کنیم که به نمایندگی از تمامی دنیا با گروهک تروریستی داعش می‌جنگیم. عراق با وجود وضعیت دشوار اقتصادی، پیروزی‌های بسیاری در نبرد با داعش کسب کرده است. نبرد اخیر آزادسازی منطقه القیاره بود که یک پیروزی منحصربه‌فردی محسوب می‌شد. القیاره یک منطقه استراتژیک بود که ما در نبرد آزادسازی آن که به مدت ۷۲ ساعت طول کشید، زیان اندکی دیدیم و مردم عادی صدمه‌ای ندیدند. این به نوبه خود یک مورد تاریخی است.

وی افزود: برای عملیات آزادسازی موصل آمادگی زیادی داریم و تمامی طیف‌های عراقی در این نبرد با یکدیگر متحد هستند. این یک سخن رسانه‌ای نیست بلکه یک واقعیت است. دیداری که رئیس مجلس با همه برادران و احزاب داشتند، دلیل بر وحدت در این باره است. اخباری که درباره عملیات آزادسازی موصل و نبرد با داعش خواهید شنید، شما را غافلگیر خواهد کرد. ایران ما را در تمامی زمینه‌ها یاری می‌کند و این بر کسی پوشیده نیست. مستشاران ایرانی در عراق مثل بقیه مستشاران خارجی هستند ولی به دلیل اینکه ایران نقشه ای که دیگران برای منطقه طراحی کرده بودند را به هم ریخت، انتقادات زیادی را به ایران وارد می کنند در حالی که مستشاران دیگری نیز در عراق حضور دارند.

وی درباره هجمه‌های برخی کشورهای عراقی علیه «سیدحسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان اظهار داشت: ننگ است که کشورهای عربی سیدحسن نصرالله را یک تروریست خطاب می‌کنند. ایشان رمز مقاومت اسلامی هستند. نیروهای عراقی، تکریت، دیاله و الانبار را بعد از آزادسازی به مردم و ساکنان این مناطق تحویل دادند. همه طوایف عراقی در چنین عملیات‌هایی شرکت داشتند. ان‌شاءالله موصل را نیز آزاد و تحویل مردم این شهر خواهیم داد. ما به شما بشارت می‌دهیم در موصل پیروز خواهید شد.