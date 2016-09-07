لزوم احیای تالاب جازموریان/وجود هزار و ۳۵۰ گونه گیاهی در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صفرزاده پیش از ظهر چهارشنبه در آیین گشایش دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست اظهار کرد: استان کرمان به لحاظ تنوع زیستی در دنیا بی نظیر بوده و غنای زیستی بسیار خوبی برخوردار است.

وی از وجود هزار و ۳۵۰ گونه گیاهی در استان کرمان خبر داد و افزود: این در حالیست که در پارک ملی خبر ۸۰۰ گونه گیاهی وجود دارد.

صفرزاده تالاب جازموریان را یکی از بزرگترین حوزه های آبریز فلات مرکزی و جنوب شرق کشور دانست و افزود: این تالاب عامل تنظیم اکوسیستم منطقه بود.

مدیرکل محیط زیست استان کرمان رودخانه های دائمی هلیل رود و بم پور و همچنین ده ها رودخانه فصلی را محل تامین آب این تالاب ذکر کرد و گفت: در حال حاضر تالاب جازموریان در اثر خشکسالی های متعدد، کاهش نزولات آسمانی و همچنین برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمینی خشک شده است.

وی بخش عمده ریزگردهای کشور را مربوط به تالاب جازموریان دانست و افزود: به منظور جلوگیری از بروز مشکلات بعدی احیای این تالاب به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

صفرزاده به تشکیل کارگروه ملی احیای تالاب جازموریان اشاره و تصریح کرد: مقرر شده که ردیف اعتباری برای احیای تالاب جازموریان در نظر گرفته شود.

وی فقر را عاملی تاثیرگذار در تخریب محیط زیست دانست و ادامه داد: در استان کرمان بیش از ۸۰ درصد منابع آب زیرزمینی در حال استفاده است.

مدیرکل محیط زیست استان کرمان به احیای دریاچه ارومیه در دولت تدبیر و امید اشاره کرد و افزود: باید سعی شود ارتباط معناداری بین صنایع، دانشگاه و محیط زیست ایجاد شود.

صفرزاده با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه محیط زیست گفت: باید برنامه عملیاتی و نقشه راه این بخش تهیه شود.

مدیرکل محیط زیست استان کرمان عنوان کرد: ۱۲۰ شهید در حوزه محیط زیست تقدیم نظام شده است.