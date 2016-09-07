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۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۴۴

مدیرکل حفاظت محیط زیست کرمان خبر داد:

لزوم احیای تالاب جازموریان/وجود هزار و ۳۵۰ گونه گیاهی در کرمان

لزوم احیای تالاب جازموریان/وجود هزار و ۳۵۰ گونه گیاهی در کرمان

کرمان - مدیرکل محیط زیست استان کرمان با اشاره به لزوم احیای تالاب جازموریان گفت: بخش عمده ریزگردهای کشور در نتیجه خشک شدن این تالاب ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صفرزاده پیش از ظهر چهارشنبه در آیین گشایش دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست اظهار کرد: استان کرمان به لحاظ تنوع زیستی در دنیا بی نظیر بوده و غنای زیستی بسیار خوبی برخوردار است.

وی از وجود هزار و ۳۵۰ گونه گیاهی در استان کرمان خبر داد و افزود: این در حالیست که در پارک ملی خبر ۸۰۰ گونه گیاهی وجود دارد.

صفرزاده تالاب جازموریان را یکی از بزرگترین حوزه های آبریز فلات مرکزی و جنوب شرق کشور دانست و افزود: این تالاب عامل تنظیم اکوسیستم منطقه بود.

مدیرکل محیط زیست استان کرمان رودخانه های دائمی هلیل رود و بم پور و همچنین ده ها رودخانه فصلی را محل تامین آب این تالاب ذکر کرد و گفت: در حال حاضر تالاب جازموریان در اثر خشکسالی های متعدد، کاهش نزولات آسمانی و همچنین برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمینی خشک شده است.

وی بخش عمده ریزگردهای کشور را مربوط به تالاب جازموریان دانست و افزود: به منظور جلوگیری از بروز مشکلات بعدی احیای این تالاب به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

صفرزاده به تشکیل کارگروه ملی احیای تالاب جازموریان اشاره و تصریح کرد: مقرر شده که ردیف اعتباری برای احیای تالاب جازموریان در نظر گرفته شود.

وی فقر را عاملی تاثیرگذار در تخریب محیط زیست دانست و ادامه داد: در استان کرمان بیش از ۸۰ درصد منابع آب زیرزمینی در حال استفاده است.

مدیرکل محیط زیست استان کرمان به احیای دریاچه ارومیه در دولت تدبیر و امید اشاره کرد و افزود: باید سعی شود ارتباط معناداری بین صنایع، دانشگاه و محیط زیست ایجاد شود.

صفرزاده با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه محیط زیست گفت: باید برنامه عملیاتی و نقشه راه این بخش تهیه شود.

مدیرکل محیط زیست استان کرمان عنوان کرد: ۱۲۰ شهید در حوزه محیط زیست تقدیم نظام شده است.

کد مطلب 3763973

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