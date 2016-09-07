توجه به آموزش در مدیریت بهینه آب ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش «صدای آب نمی آید» که در باشگاه میلاد برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مهمترین مزیت این همایش، حضور مردم و مسئولان به همراه کودکان و نوجوانان بود که برنامه های بسیار خوبی را به معرض نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به اینکه دنیا به سمت آموزش، پیش بینی و پیش گیری می رود، افزود: چنین اقداماتی به طور قطع می تواند در حوزه مخاطرات طبیعی تاثیرگذار باشد.

معاون سازمان مدیریت بحران کشور به چهار مرحله موجود در حوزه مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: در صورتی مراحل پیش بینی و پیشگیری، آمادگی و مقابله، بازسازی و بازتوانی به نتیجه مطلوب می رسد که بحث آموزش در این حوزه به درستی انجام شود.

وی بیان کرد: همایش صدای آب نمی آید می تواند به عنوان الگویی برای سایر استان ها قرار گیرد و نکته حائز اهمیت برنامه های جانبی شادی بود که برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شد که می تواند در راستای مصرف صحیح و بهینه آب بسیار مفید و موثر باشد.