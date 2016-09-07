به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان دورود با بیان اینکه برای ایجاد سد مروک باید روستای گوشه و روستاهای اطراف سد مروک جابجا می شدند، اظهار داشت: جابجایی این روستاها صورت گرفته ولی متاسفانه زیرساخت هایی که برای روستاها باید احیا می شد و در تعهدات وزارت نیرو بوده محقق نشده است.

وی بیان کرد: دستگاه های اجرایی مکلف شده اند که نسبت به احیای زیرساخت هایی مانند مدرسه، خانه بهداشت، آسفالت جاده ها، برق، تسهیلات مسکن و... اقدام کنند و در واقع باید اعتبار این زیر ساخت ها توسط وزارت نیرو پرداخت شود.

استاندار لرستان با بیان اینکه در بودجه سال ۹۵ اعتبار مورد نیاز برای تامین این زیرساخت ها دیده شده ولی تخصیص آن نیامده است، گفت: قرار شده اعتبارات لازم از منابع داخلی استان به صورت تنخواه در اختیار این دستگاه اجرایی قرار دهیم تا به محض تخصیص تنخواه ملی آن را جایگزین منابع داخلی خود کنیم به همین خاطر کمیته ای را تشکیل داده ایم که مرتب پیگیر موضوع بوده تا مشکل را حل و فصل کند.

بازوند با اشاره به اینکه صنعتگران شهرستان دورود مشکلات خود را در جلسه ستاد تسهیل مطرح کردند، افزود: ستاد تسهیل شهرستان دورود طی سال ۹۴ تا نیمه اول سال ۹۵ حدود ۳۹ مصوبه داشته که ۲۸ مصوبه آن اجرایی شده است.

وی اضافه کرد: در جلسه امروز ستاد تسهیل شهرستان دورود مدیران دستگاه های بخش خصوصی مشکلات خود را مطرح کردند همچنین مدیران موظف شدند که نسبت به حل مشکلاتی از قبیل بحث آب شهرک صنعتی دورود و زیرساخت های آن، بحث گلخانه، گمرک، مالیات و ... اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه در بحث گلخانه جمع بندی مبنی بر اینکه حدود ۱۴۰ هکتار گلخانه را در این شهرستان احداث کنیم وجود دارد، عنوان کرد: برنامه این طرح را به دلیل کلی بودن نپذیرفتیم و قرار شد ظرف ۱۰ روز دیگر یک برنامه زمان بندی مشخصی را ارائه دهند که ما تا پایان سال بدانیم از این ۱۴۰ هکتاری که در برنامه وجود دارد چند هکتار آن را می توانیم عملیاتی کنیم.