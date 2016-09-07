توقیف کارت سوخت ۳۴ خودروی ناوگان عمومی در کرج

علی اکبر مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر، به توقیف کارت سوخت ۳۴ دستگاه خودرو ناوگان حمل و نقل عمومی کرج اشاره و اظهار کرد: این کارت ها از کارگران جایگاه های سوخت استان توسط تیم بازرسی شرکت نفت کشف شده است.

وی افزود: در صورتی که مدیریت جایگاه از این موضوع مطلع باشد، در کمیته رسیدگی تخلفات شرکت نفت با آنها برخورد صورت می گیرد و پرونده آنان نیز به تعزیرات حکومتی ارجاع می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با اشاره به اینکه برخورد با کارگران متخلف نیز انجام می شود، گفت: صاحبان کارت ها متهمان اصلی این پرونده محسوب می شوند چرا که کارت های خود را در اختیار این کارگران قرار داده اند.

وی ضمن اشاره به اینکه سهمیه سوخت این کارت ها در لیست سیاه قرار گرفته و بلوکه می شوند، خاطرنشان کرد: صاحبان خودروها از مشخصات کارت شناسایی شده و باید بابت سوختی که خارج از شبکه توزیع شده، باید جرائم را پرداخت کنند.